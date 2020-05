Khả Như bị bỏng gần hết mặt giống Hồng Ngọc, giờ xinh bất ngờ

Tháng 11/2017, nữ diễn viên hài Khả Như bị bỏng nặng ở mặt khi đang tập luyện cho liveshow Kiều Minh Tuấn tại sân khấu Lan Anh. Nữ diễn viên sinh năm 1987 bị bỏng gần hết khuôn mặt khi tập phun lửa. Ngay lập tức cô đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi sơ cứu nữ diễn viên đã được các bác sĩ cho về nhà điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, cô đã gặp khó khăn trong sinh hoạt một thời gian do xung quanh miệng bị bỏng nên rất khó ăn uống. Ngoài ra, Khả Như còn phải hủy hàng loạt show diễn vì tai nạn bỏng. Sau một thời gian điều trị, tinh thần của nữ diễn viên đã ổn định. Cô cho biết tai nạn này là do lỗi của bản thân chứ không phải của ê kíp chương trình. Với ngoại hình sáng sân khấu và tài hoạt ngôn, Khả Như là một trong những nữ diễn viên hài trẻ được yêu thích ở TP.HCM. Trái với con người năng nổ, sôi động trong công việc, về đời tư Khả Như là một người sống rất nội tâm, kín tiếng. Nữ diễn viên từng tâm sự không có niềm tin vào tình yêu và không nghĩ tới đám cưới. Hiện tại cô chỉ chú tâm cho công việc, gia đình. Nhờ chăm chỉ làm việc mà Khả Như tự mua được một căn nhà trị giá hơn 4 tỷ đồng. Ngoại hình của Khả Như ngày càng bắt mắt. Trong chương trình “Nói đi ngại gì” mới đây, Khả Như thừa nhận cô từng phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù sở hữu chiều cao 1m65, nhưng Khả Như vẫn muốn mình cao thêm nữa. “Tôi chỉ muốn được cao lên, cao thật là cao ấy. Hồi nhỏ tôi từng chơi bóng rổ nhưng không cao thêm chút nào. Chắc do tôi chơi sai cách”, Khả Như nói. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM năm 2011, Khả Như được mọi người biết tới với vai phản diện trong những vở kịch High school musical. Sau đó nữ diễn viên 33 tuổi ghi dấu ấn với hàng loạt vở kịch và bộ phim như: Chuyện tình Bangkok, 49 ngày, Khát khao của chàng, Đại ca U70, Pháp sư mù, Lời hứa của cha (Nắng 3)… Khả Như được khen có diễn xuất tốt, đảm trách được những nhân vật có tâm lý phức tạp. Ngoài nghề diễn, Khả Như còn làm cố vấn và dàn dựng kịch bản cho rất nhiều chương trình như: Cười xuyên Việt, Cùng nhau tỏa sáng 2016… Cô cũng tham gia các sitcom ở trên truyền hình như: Nhà là để trọ, Ai chẳng thích đùa, Già néo đứt dây… Xem video "Khả Như chia sẻ về nghề diễn". Nguồn VTC10:

