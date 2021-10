Trang Trần phản ứng lạ khi bị phạt 7,5 triệu vì chửi tục

Mới đây, trong livestream, Trang Trần cho biết, cô bị Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì phát ngôn phản cảm, không chuẩn mực, không phù hợp thuần phong mỹ tục. Ảnh: Dân Việt Trước quyết định bị xử phạt, Trang Trần cho rằng: “Đáng lẽ tôi phải bị phạt từ lâu rồi để đỡ chửi bậy. Có gì đâu mà phải cay... Tôi ước mơ được phạt 7,5 triệu lâu rồi vì tôi nói tục chửi thề bị lên VTV rồi”. Cựu người mẫu nói thêm, từ nay, cô không dám chửi tục. Ảnh: Người lao động Lâu nay, Trang Trần nhận gạch đá từ nhiều cư dân mạng do thường chửi tục, phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Trang Trần bị VTV réo tên trong nhiều bản tin như "Mạng xã hội tràn ngập các video phản cảm kiếm tiền", “Dọn rác trên không gian mạng”, "Báo động văn hóa ứng xử của nghệ sĩ". Ảnh: Dân Việt Vì phát ngôn thiếu chuẩn mực, Trang Trần thậm chí từng bị nghệ sĩ Xuân Hương đệ đơn kiện. Cụ thể, năm 2017, Trang Trần chửi nghệ sĩ Xuân Hương vì cho rằng nữ nghệ sĩ là chủ tài khoản Facebook tên Lê Xuân Hương để lại bình luận “Vô văn hóa” khi Trang Trần livestream. Sau đó, dù nghệ sĩ Xuân Hương một mực phủ nhận, Trang Trần vẫn cho rằng bình luận dó do chính bà viết. Ảnh: Pháp luật và xã hội Quá bức xúc vì bị Trang Trần công kích, nghệ sĩ Xuân Hương có đơn gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM và các cơ quan chức năng yêu cầu xử lý Trang Trần vì xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà. Ảnh: Người lao động Đến tháng 10/2018, theo Người lao động, Công an TPHCM xác định không đủ chứng cứ để xử lý hành vi vi phạm pháp luật hình sự, xâm phạm danh dự nhân phẩm đối với Trang Trần nên không khởi tố vụ án. Ảnh: FB Trang Trần Không chỉ Trang Trần bị phạt vì vạ miệng, nhiều nghệ sĩ cũng bị tuýt còi như: Angela Phương Trinh, MC Trác Thúy Miêu, Hòa Minzy, Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân, Cát Phượng Ảnh: FB Trang Trần Mời quý độc giả xem video "Trang Trần tham gia Lần đầu tôi kể". Nguồn HTV2

