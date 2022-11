Trấn Thành chia sẻ xúc động về hậu trường "Ca sĩ mặt nạ"

Đêm concert và trao giải chương trình " Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer 2022" đã diễn ra tại TPHCM vào tối 19/11 với ngôi vị Quán quân thuộc về O Sen - giảng viên thanh nhạc Ngọc Mai. Giải Nhì và giải Ba lần lượt được trao cho Phượng Hoàng Lửa - Hà Trần và Lady Mây - Myra Trần. Sau đêm trao giải, Trấn Thành đã có những chia sẻ xúc động về hậu trường chương trình. Trên trang cá nhân, Trấn Thành bày tỏ: "Bước vô cánh gà, người nghệ sĩ thở dốc ngồi bệt xuống ghế, hổn hển ăn nhanh mẫu bánh mì đã mua cách đó vài giờ, vừa nhai vừa lặng lẽ rơi nước mắt vì đến lúc này anh ta mới được phép trút ra nỗi buồn của chính bản thân sau 1 đêm dài mải miết chọc cười khán giả". "Tháo mặt nạ ra, người ca sĩ nhễ nhại mồ hôi dùng tay lau vội gương mặt đang lấm lem son phấn đến tàn tạ, an ủi bản thân là lúc nãy mình đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể, để chỉ mong sẽ nhận được vài lời bình luận tích cực để không phải tủi thân trong lúc tự xem lại mình trên Youtube sáng mai. Có những thứ, mà chỉ sau một bức tường vô hình, người ta mới dám thể hiện ra", Trấn Thành bảy tỏ. "Người hướng nội luôn chọn cho mình một cách thể hiện thầm kín và lặng lẽ nhất. Họ sinh ra không được ban cho loại năng lượng hễ cứ vui buồn là có thể toả ngay ra ngoài cho mọi người thấy. Họ chọn khép nép, lui lại, đứng từ xa im lặng và quan sát để cảm nhận mọi thứ sâu hơn! Và khi không phải lúc nào cũng "có thể" hoặc "biết cách" phóng thích năng lượng của bản thân ra ngoài, thì đồng thời, họ lại có nhiều thời gian hơn để ngẫm, ngộ, nạp và rèn", Trấn Thành viết. Nam nghệ sĩ chia sẻ ý nghĩa của chương trình Ca sĩ mặt nạ: "Khi bỏ qua hết tất cả những hào nhoáng về ngoại hình, thời trang, phấn son, phục sức... thứ duy nhất nán lại với người ca sĩ là giọng hát thì liệu bạn có yêu tôi lại từ đầu với hình hài của 1 nhân vật mới hay không?". Theo Trấn Thành, những nghệ sĩ này chỉ khi đứng sau lớp mặt nạ họ mới tự tin và dám thể hiện cá tính thật. "Tôi cảm thấy may mắn và vinh dự khi được là 1 phần nhỏ trong 1 sự kiện âm nhạc mang tính lịch sử như thế này, nơi các bậc thầy của nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau gặp nhau tại 1 giao điểm. Biết đến bao giờ chúng ta mới được chứng kiến lại ngần ấy nhân vật thượng thặng và tài hoa từ nhiều thế hệ cùng nhau tạo nên "tuyệt tác" cùng một lúc?", Trấn Thành chia sẻ. "Cuộc đua của chương trình đã khép lại, nhường chỗ cho một cuộc đua mới mang tính quyết định hơn cho những đồng nghiệp của tôi. Ở đường đua đó, họ sẽ bắt đầu mọi thứ với năng lượng mới, tư thế mới, thái độ mới, tư duy mới, thậm chí sủng ái mới nhưng lại... với con người và diện mạo cũ của chính họ trước khi đến với cuộc thi". Trấn Thành nhắn nhủ các đồng nghiệp: "Ai cũng sẽ có những lộ trình mà bản thân phải vượt qua. Chặng đường phía trước mới là chặng đường ý nghĩa và khó khăn nhất. Cầu mong tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với 15 đồng nghiệp đáng yêu và tài năng của tôi". "Hãy chăm chỉ, không ngừng tiến về phía trước nhé... như cách mà mọi người vẫn hướng về thứ ánh sáng le lói nhưng huyền diệu, lung linh, đầy ma lực nơi thánh đường nghệ thuật qua những khe nhỏ của cái đầu các con mascot mỗi đêm!". "Ca sĩ mặt nạ" là gameshow hot nhất thời gian qua. Chương trình có format mới lạ, theo đó, các giọng ca hoá thân thành những nhân vật mascot mang đến những phần trình diễn cho khán giả. Trấn Thành đảm nhận vai trò cố vấn chương trình. Nam danh hài chụp ảnh kỷ niệm cùng ê-kíp Ca sĩ mặt nạ. Xem video "O Sen Ngọc Mai đăng quang quán quân Ca sĩ mặt nạ". Nguồn Quốc Nghiệp - Ngọc Mai



