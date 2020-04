Trà My là ai... chê Đàm Vĩnh Hưng trọc phú, Trịnh Kim Chi “hết đát“?

Diễn viên Trà My hiện trở thành tâm điểm của dư luận vì cho rằng việc quyên góp trong mùa COVID-19 của nghệ sĩ là chiêu trò PR, chê Trịnh Kim Chi là "hết đát", đánh đu showbiz để kiếm tiền nuôi con. Ảnh: Vietnamnet Không chỉ Trịnh Kim Chi, Trà My còn từng đụng chạm Ngọc Trinh và Đàm Vĩnh Hưng. “Nhiều người dân nghèo sẽ tôn thờ những hình tượng giàu kiểu trọc phú như Mr. Đàm, Ngọc Trinh”, cô từng nói. Ảnh: Dân Việt Trà My sinh năm 1992, bắt đầu được chú ý khi đóng vai Hạnh trong “Thương nhớ ở ai” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Đây là vai diễn đầu tay của cô. Trà My quen đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã lâu, một hôm cô đến nhà chơi, thì nam đạo diễn tự nhiên nói: “Ôi, đây chính là cô Hạnh mà tôi muốn tìm”. Trong “Thương nhớ ở ai”, Trà My có "cảnh nóng sập giường" với nhân vật Vạn. Cảnh quay này đã gây tranh cãi trái chiều. Ảnh: Zing Sau vai diễn nổi tiếng, Trà My tham gia vài dự án. Trong đó, có bộ phim "Bổn phận" của đạo diễn Quản Phương Thanh. Tuy vậy, những hoạt động nghệ thuật này chưa thực sự gây tiếng vang. Ảnh: Người đưa tin Trái với nhân vật Hạnh hiền lành, mộc mạc trong "Thương nhớ ở ai", ngoài đời Trà My cá tính, ưa nổi loạn. Trên Báo giao thông, Trà My cho biết, gia đình cô rất gia giáo, không chỉ bố mẹ, mà cả họ hàng cô đều vậy. Không ai nổi loạn như Trà My, nhưng cô không lấy điều đó làm phiền. “Trong mắt nhiều người, có vẻ tôi cũng hơi hư thật. Vì tôi sống không giống họ, không gò ép bản thân. Tôi sống phóng khoáng, yêu tự do và không làm hại ai cả. Ai nói tôi hư, tôi cũng chịu. Nhưng chắc chắn, tôi có hư cũng không hỏng”, Trà My nói. Cuối năm 2019, Trà My công khai bạn trai Tây. Tuy nhiên, tháng 2/2020, cô tuyên bố đã chia tay. Sau đó vài ngày, Trà My tiết lộ đã có bạn trai mới. Trà My khoe người muốn có con với cô sở hữu body tuyệt mỹ, học vị tiến sĩ, là chủ công ty khá lớn ở châu Âu, tuổi cũng trưởng thành, tính cách điềm đạm chín chắn, yêu chiều bạn gái hết mực. Không chỉ phát ngôn gây sốc, Trà My còn tuyên bố không muốn tiếp tục hoạt động trong giới showbiz. Mời quý độc giả xem trailer phim "Thương nhớ ở ai". Nguồn Youtube

Diễn viên Trà My hiện trở thành tâm điểm của dư luận vì cho rằng việc quyên góp trong mùa COVID-19 của nghệ sĩ là chiêu trò PR, chê Trịnh Kim Chi là "hết đát", đánh đu showbiz để kiếm tiền nuôi con. Ảnh: Vietnamnet Không chỉ Trịnh Kim Chi, Trà My còn từng đụng chạm Ngọc Trinh và Đàm Vĩnh Hưng. “Nhiều người dân nghèo sẽ tôn thờ những hình tượng giàu kiểu trọc phú như Mr. Đàm, Ngọc Trinh”, cô từng nói. Ảnh: Dân Việt Trà My sinh năm 1992, bắt đầu được chú ý khi đóng vai Hạnh trong “Thương nhớ ở ai” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Đây là vai diễn đầu tay của cô. Trà My quen đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã lâu, một hôm cô đến nhà chơi, thì nam đạo diễn tự nhiên nói: “Ôi, đây chính là cô Hạnh mà tôi muốn tìm”. Trong “Thương nhớ ở ai”, Trà My có "cảnh nóng sập giường" với nhân vật Vạn. Cảnh quay này đã gây tranh cãi trái chiều. Ảnh: Zing Sau vai diễn nổi tiếng, Trà My tham gia vài dự án. Trong đó, có bộ phim "Bổn phận" của đạo diễn Quản Phương Thanh. Tuy vậy, những hoạt động nghệ thuật này chưa thực sự gây tiếng vang. Ảnh: Người đưa tin Trái với nhân vật Hạnh hiền lành, mộc mạc trong "Thương nhớ ở ai", ngoài đời Trà My cá tính, ưa nổi loạn. Trên Báo giao thông, Trà My cho biết, gia đình cô rất gia giáo, không chỉ bố mẹ, mà cả họ hàng cô đều vậy. Không ai nổi loạn như Trà My, nhưng cô không lấy điều đó làm phiền. “Trong mắt nhiều người, có vẻ tôi cũng hơi hư thật. Vì tôi sống không giống họ, không gò ép bản thân. Tôi sống phóng khoáng, yêu tự do và không làm hại ai cả. Ai nói tôi hư, tôi cũng chịu. Nhưng chắc chắn, tôi có hư cũng không hỏng”, Trà My nói. Cuối năm 2019, Trà My công khai bạn trai Tây. Tuy nhiên, tháng 2/2020, cô tuyên bố đã chia tay. Sau đó vài ngày, Trà My tiết lộ đã có bạn trai mới. Trà My khoe người muốn có con với cô sở hữu body tuyệt mỹ, học vị tiến sĩ, là chủ công ty khá lớn ở châu Âu, tuổi cũng trưởng thành, tính cách điềm đạm chín chắn, yêu chiều bạn gái hết mực. Không chỉ phát ngôn gây sốc, Trà My còn tuyên bố không muốn tiếp tục hoạt động trong giới showbiz. Mời quý độc giả xem trailer phim "Thương nhớ ở ai". Nguồn Youtube