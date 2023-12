Top 4 diễn viên bị chê diễn tệ năm 2023

Năm 2023, diễn viên Hoàng Thùy Linh đóng chính phim Không ngại cưới, chỉ cần một lý do. Nhiều khán giả bình luận không mấy tích cực về diễn xuất của Hoàng Thùy Linh. Ảnh: Tiền Phong. Hoàng Thùy Linh bị chê bai khi thực hiện các cảnh khóc. Mới nhất, trong phân cảnh nhân vật Yến của Hoàng Thùy Linh khóc xin lỗi ông nội vì lộ hợp đồng tình yêu, nhiều khán giả cho rằng cô thiếu cảm xúc. Ngoài ra, một số cho rằng Hoàng Thùy Linh thoại như trả bài. Ảnh: Tiền Phong. Thời trang của nhân vật Yến cũng bị chê kém sang dù là một giám đốc. Ảnh: Gia Đình Và Xã Hội. Giữa ồn ào diễn xuất, Hoàng Thùy Linh gửi lời cảm ơn khán giả đã xem phim, cho cô những lời động viên, góp ý trong quá trình cô lao động và trưởng thành. Ảnh: Vietnamnet. Đóng nữ công an Dương trong Biệt dược đen, Lương Thanh bị chê diễn cứng, nhạt nhòa. Nhiều khán giả cho rằng cô chỉ phù hợp đóng vai phản diện như tiểu tam trong Hoa hồng trên ngực trái, cô gái chuyên đi lừa đàn ông lấy tiền trong Dưới bóng cây hạnh phúc. Ảnh: Hoa Học Trò. Trước khi Biệt dược đen lên sóng, Lương Thanh cho hay, Dương là vai diễn rất khó đối với cô. Nữ diễn viên chia sẻ trên Vietnamnet, thời gian đầu cô khá căng thẳng khi vào vai nhưng được hai đạo diễn và các diễn viên trong phim hỗ trợ nên ngấm dần nhân vật. Ảnh: Vietnamnet. Sau vai Dương trong Biệt dược đen, nhiều khán giả cho rằng Lương Thanh cần trau dồi thêm khả năng diễn xuất để đóng nhiều thể loại vai khác. Ảnh: Vietnamnet. Khi Ngọc Huyền đóng Thảo - cô sinh viên tỉnh lẻ, lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó trong Món quà của cha, nhiều khán giả chê bai diễn xuất của nữ diễn viên. Ảnh: Vietnamnet. Trước những ý kiến trái chiều về diễn xuất, Ngọc Huyền cho hay: “Thực ra mình không buồn chút nào! Bởi vì mình luôn nghĩ phải bình tĩnh đón nhận tất cả các thông tin đa chiều, từ các ý kiến góp ý của khán giả. Trong những ngày vừa qua, mình rất biết ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi mình cũng như vai diễn Thảo trong Món quà của cha. Những bình luận, nhận xét mang tính chất đóng góp, xây dựng mình luôn ghi nhận, từ đó rút ra kinh nghiệm, trau dồi từng ngày cho bản thân mình tốt lên. Không có sự may mắn hay ăn may nào có kết quả nếu như bạn không cố gắng nỗ lực". Ảnh: VOV. Trong cuộc phỏng vấn với Saostar trước khi Món quà của cha lên sóng, Ngọc Huyền cho biết, cô khá vất vả để vào vai. "Vai diễn này khá nặng bởi có chiều sâu hơn nếu so với các vai diễn trước của tôi. Trước đó, vai Vân Vân trong Thương ngày nắng về khá nhí nhảnh, đúng với tuổi của mình. Còn với nhân vật Thảo, mình phải kiềm chế lại, trầm tính hơn vì cô ấy sinh ra trong một gia đình khó khăn, phải tự lập... Thảo thực sự là một thách thức lớn đối với Ngọc Huyền trong quá trình theo đuổi đam mê diễn xuất”, Ngọc Huyền chia sẻ. Ảnh: FBNV. Vào vai thiếu gia Gia An trong Nơi giấc mơ tìm về, Lãnh Thanh cũng bị khán giả chê thoại thiếu cảm xúc, đài từ chưa lưu loát, diễn chưa toát ra vẻ ngoài của một công tử. Ảnh: Dân Trí. Chia sẻ trên Tiền Phong, Lãnh Thanh cho rằng Gia An không phải con nhà giàu chỉ biết hưởng thụ, ăn chơi. Nam chính của phim thực chất là doanh nhân trẻ, luôn muốn đổi mới, sáng tạo nhưng chưa được những người xung quanh công nhận. Ảnh: Tiền Phong. Về lời chê diễn đơ, Lãnh Thanh chia sẻ trên Dân Trí: “Khán giả chỉ nhìn bên ngoài, không thấy được nội tâm nhân vật. Bản thân tôi cũng không so sánh mình với các diễn viên nào khác. Mỗi nghệ sĩ sẽ có một định hướng và con đường riêng". Ảnh: Tiền Phong. Lãnh Thanh không buồn vì bình luận tiêu cực. “Khán giả khen hay chê cũng giúp tôi có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong nghề. Đó là may mắn với Lãnh Thanh”, anh nói. Ảnh: Tiền Phong. Xem video: "Cảnh nóng của Lãnh Thanh trong Nơi giấc mơ tìm về". Nguồn: VTV

