Top 10 sao Hoa ngữ có giá trị thương mại cao nhất nửa đầu 2019

Xếp vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng này là Trương Nghệ Hưng. Anh vừa nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc ở Lễ trao giải Hoa Đỉnh 2019 nhờ bộ phim điện ảnh The Islands. Bên cạnh đó, Nghệ Hưng vẫn thành công với sự nghiệp âm nhạc khi liên tiếp cho ra album mới và thực hiện loạt concert đông nghịt khán giả ở nhiều thành phố lớn của Trung Quốc. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh lọt top 10 với vị trí thứ 9. Dù không được đánh giá cao về diễn xuất, Angelababy vẫn là gương mặt ăn khách của các show truyền hình và quảng cáo bởi nhan sắc nổi bật và độ nổi tiếng cao. Cả 3 thành viên TFBoys đều góp mặt trong bảng xếp hạng này, nhưng Vương Nguyên chỉ giữ vị trí thứ 8, kém hơn nhiều so với Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Có lẽ scandal hút thuốc đã ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của Vương Nguyên trong thời gian qua. Bao năm qua, Dương Mịch ít khi trượt khỏi top 10. Dù ở thời kỳ đỉnh cao hay sau khi kết hôn, sinh con rồi ly dị, Dương Mịch vẫn luôn có được sức hút mạnh mẽ trong lòng khán giả. Xếp ở vị trí thứ 6, Triệu Lệ Dĩnh là một trường hợp vô cùng bất ngờ trong danh sách này. Cô đã nghỉ sinh hơn 1 năm qua và không hề lộ diện chứ đừng nói là tham gia vào bất kỳ hoạt động showbiz nào. Tuy vậy, tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh vẫn đủ giúp cô luôn giữ vững vị trí trong lòng người hâm mộ. Sau Hương mật tựa khói sương, Đặng Luân chính thức góp mặt vào đội ngũ những nam thần hàng đầu trên màn ảnh Hoa ngữ. Khí chất sạch sẽ, cuộc sống không scandal khiến Đặng Luân không chỉ nhận được sự yêu mến của khản giả mà cả những thương hiệu tên tuổi. Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ duy nhất góp mặt trong top 5. Vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của mỹ nữ Tân Cương dù thời gian qua cô không tham gia tác phẩm nào mà chuyển hướng sang show truyền hình. Vương Tuấn Khải đứng thứ ba trong bảng xếp hạng. Trưởng nhóm TFBoys bận rộn việc học ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, ít tham gia dự án mới nhưng không vì thế mà danh tiếng giảm sút. Vượt mặt cả trưởng nhóm, cả Địch Lệ Nhiệt Ba, Dịch Dương Thiên Tỉ khiến nhiều người bất ngờ khi giành vị trí cao trong top. Kết quả này là nhờ Thiên Tỉ góp mặt trong drama hot Trường An 12 canh giờ và chương trình Street Dance Of China mùa 2. Trấn Hồn phát sóng từ 2018 nhưng danh tiếng của Chu Nhất Long vẫn không hề giảm sút. Nam diễn viên vẫn đứng đầu bảng xếp hạng thương hiệu trong nhiều tháng. Trong năm 2019, anh diễn nam phụ trong Minh Lan truyện và Người bạn thực sự của tôi.

