Toàn cảnh ồn ào kiện tụng của Hoa hậu Thùy Tiên - Đặng Thùy Trang

Theo Người Đưa Tin, ngày 23/10, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản và tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là Hoa hậu Thùy Tiên. Phiên tòa được mở do có kháng cáo của ông Nguyễn Công Phú - người đại diện theo ủy quyền của bà Trang. Ảnh: Vietnamnet. Thùy Tiên và Đặng Thùy Trang mâu thuẫn từ năm 2019. Cụ thể, Thùy Trang tố Thùy Tiên vay 1,5 tỷ đi thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Thỏa thuận được ký kết vào ngày 22/7/2017, thời hạn 1 năm Thùy Tiên phải trả hết. Thùy Trang công khai giấy nợ với chữ ký và vân tay đầy đủ của Thùy Tiên. Ảnh: Phụ Nữ Pháp Luật. Bị Thùy Trang tố, Hoa hậu Thùy Tiên phản pháo. Người đẹp chia sẻ, Thùy Trang có hứa hẹn sẽ hỗ trợ cô liên quan đến trang phục, son phấn trong quá trình dự thi Hoa khôi Nam Bộ nhưng thực thế không hỗ trợ gì. Thùy Tiên còn khẳng định không nhận khoản tiền 1,5 tỷ đồng từ Thùy Trang. Về chữ ký và dấu vân tay trên bản hợp đồng, Thùy Tiên cho biết, cô đã thiếu hiểu biết và mất cảnh giác khi ký vào tờ giấy đó. Sau khi làm việc với luật sư, Thùy Tiên trình báo sự việc lên công an. Ảnh: Người Đưa Tin. Lùm xùm giữa Thùy Trang và Thùy Tiên bị khơi lại vào năm 2021. Tháng 8/2021, khi Thùy Tiên chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2021 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Trang viết trên trang cá nhân: "Nợ thì không trả thích thi thì chị để cho em thi. Hứa là cho em một giải giật nợ chuẩn kiểu lưu manh theo phong cách Thái nhé". Sau đó, khi Thùy Tiên thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Trang liên tục viết status bóng gió. Ảnh chụp màn hình. Tháng 10/2022, Thùy Trang gửi đơn kiện Thùy Tiên lên TAND Gò Vấp (TP HCM) về vấn đề tranh chấp hợp đồng vay tiền. Theo Zing, Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp có giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của Thùy Trang vào ngày 14/10. Ảnh: Vietnamnet. Theo Dân Trí, trong đơn kiện Thùy Tiên, bà Thùy Trang cho rằng tháng 6/2017, Thùy Tiên vay 1,5 tỷ đồng để tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017 trong thời hạn một năm. Hết thời hạn trả nợ, Thùy Tiên không trả số tiền trên. Bà Thùy Trang khởi kiện Thùy Tiên, yêu cầu tòa án buộc Thùy Tiên trả cho bà Thùy Trang số tiền 1,5 tỷ đồng tiền nợ. Bà Thùy Trang còn yêu cầu Thùy Tiên bồi thường thiệt hại 932 triệu đồng, tổng cộng là hơn 2,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bà Trang cho rằng Thùy Tiên đã có hành vi sai phạm ảnh hưởng tới danh dự nhân phẩm của bà nên yêu cầu Thùy Tiên bồi thường số tiền 14,9 triệu đồng. Ảnh: Zing. Thùy Tiên cũng khởi kiện Thùy Trang ra TAND quận Gò Vấp. Trong đơn kiện bà Thùy Trang, Thùy Tiên yêu cầu tòa án buộc bà Thùy Trang chấm dứt hành vi đăng bài viết có sử dụng hình ảnh cá nhân của Thùy Tiên, đưa thông tin sai sự thật về Thùy Tiên trên các trang mạng xã hội. Ảnh: Saostar. Thùy Tiên còn yêu cầu tòa buộc bà Thùy Trang gỡ bỏ toàn bộ các bài viết có thông tin, hình ảnh, nội dung sai sự thật, gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Thùy Tiên, đính chính thông tin và xin lỗi Thùy Tiên. Bên cạnh đó, Thùy Tiên yêu cầu tòa buộc bà Thùy Trang bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho Thùy Tiên 387,6 triệu đồng. Ảnh: FBNV. Chiều ngày 8/5, TAND quận Gò Vấp mở phiên xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là Hoa hậu Thùy Tiên, vụ án tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa Thùy Tiên (nguyên đơn) và bà Đặng Thùy Trang (bị đơn). Cả Thùy Tiên và Thùy Trang đều vắng mặt tại phiên tòa và có văn bản ủy quyền cho các luật sư tham gia tố tụng. Ảnh: FBNV. Theo Vietnamnet, trong phiên tòa, HĐXX đọc quyết định nhập hai vụ án vào làm một của Chánh án TAND quận Gò Vấp. Đại diện của Thùy Trang không đồng ý quyết định này và cho rằng việc này không đúng tố tụng, bởi hai vụ án là hai mối quan hệ khác nhau. Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (đại diện cho Thùy Tiên) cũng đề nghị tách hai vụ án. Chủ tọa thông báo, trước đây chính phía Thùy Tiên đề nghị nhập hai vụ án làm một, tòa không thể nào mà theo đề nghị lúc nhập lúc tách được. Đại diện VKS cho rằng, do chưa thực hiện việc thu thập lời khai, chưa tiến hành hòa giải nên chưa thể giải quyết triệt để vụ án. Đại diện VKS đề nghị HĐXX tạm dừng phiên tòa. Ảnh: FBNV. Sau khi hội ý, HĐXX thông báo, đối với đề nghị tách vụ án của hai bên đương sự, tòa đề nghị cả hai làm yêu cầu bằng văn bản tới tòa. Ngoài ra, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để thực hiện các biện pháp tố tụng, thời gian mở lại sẽ thông báo sau. Ảnh: FBNV. Sáng ngày 31/5, TAND quận Gò Vấp, TP HCM mở lại phiên tòa xét xử vụ án. Chủ tọa phiên tòa cho biết, TAND quận Gò Vấp vẫn chưa có quyết định tách hai vụ án. Chính vì thế, vụ bà Trang kiện Thùy Tiên và vụ Thùy Tiên kiện bà Trang đều được giải quyết trong phiên tòa sáng ngày 31/5. Tuy nhiên, phía Thuỳ Tiên cho rằng sau khi nhập hai vụ kiện, tòa án vẫn chưa tiến hành các thủ tục tố tụng đối với việc Thùy Tiên khởi kiện bà Trang, vì thế phía Thùy Tiên rút đơn kiện. Ảnh: FBNV. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bố không chấp nhận yêu cầu của bà Trang về việc đòi Thùy Tiên số tiền 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần 14,9 triệu đồng của bà Trang cũng bị bác bỏ. Ngoài ra, tòa đình chỉ yêu cầu của bà Trang về việc yêu cầu Thùy Tiên bồi thường thiệt hại số tiền 932 triệu đồng. Ảnh: FBNV. Xem video: "Thùy Tiên ở LHP Busan". Nguồn Sen Vàng

