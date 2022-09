Tổ ấm hạnh phúc của nhạc sĩ Đức Huy bên vợ kém 44 tuổi

Nhạc sĩ Đức Huy - Huỳnh Thư là một trong những cặp vợ chồng chênh lệch tuổi tác nhất của Vbiz. Ảnh: Vietnamnet Nam nhạc sĩ sinh năm 1947, hơn bà xã đến 44 tuổi. Ảnh: Dân Việt Huỳnh Thư quê ở An Giang. Cô từng là fan của Đức Huy. Ảnh: Dân Việt Năm 2013, Đức Huy - Huỳnh Thư về chung một nhà sau 3 năm tìm hiểu. Trước khi đến với Huỳnh Thư, nhạc sĩ Đức Huy qua một lần đò và có 3 người con. Ảnh: Vietnamnet Vợ kém 44 tuổi của nhạc sĩ Đức Huy sinh con trai vào năm 2013 và con gái năm 2017. Ảnh: Vietnamnet Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Huỳnh Thư cho biết, hồi mới yêu, cô không biết chồng bao nhiêu tuổi. Đến khi biết, cô cũng không quan tâm chuyện tuổi tác vì giữa hai người không có khoảng cách. Ảnh: An ninh thủ đôBà xã Đức Huy khẳng định cô không bị áp lực khi lấy chồng hơn 4 giáp vì nghĩ mình không làm sai thì không cần bận tâm đến người khác nói gì nhiều. Ảnh: An ninh thủ đô Huỳnh Thư phủ nhận kết hôn với nhạc sĩ Đức Huy vì anh nổi tiếng hay là tác giả của vô số bài hát hay. “Tôi lấy chính con người anh ấy – một con người rất hiền lành, dễ thương”, Huỳnh Thư nói. Ảnh: An ninh thủ đô Bà xã Đức Huy khoe chồng vẫn có những hành động lãng mạn như hồi mới yêu. “Với anh Huy, ngày nào cũng có thể là lễ Tình nhân bởi anh luôn nấu món tôi thích, hôn tôi lúc đi ngủ, sau khi thức dậy và trước khi ra khỏi nhà đi làm", cô nói. Ảnh: An ninh thủ đô Huỳnh Thư đi theo ông xã quản lý lịch làm việc. Mỗi lúc tắt máy quay, Huỳnh Thư lại đến bên cạnh chồng để xem chồng có cần gì hay không. Nhạc sĩ Đức Huy cũng ân cần hỏi thăm vợ giữa giờ nghỉ. Ảnh: Giao thông Chia sẻ về vợ, nhạc sĩ Đức Huy cho biết, anh thích Huỳnh Thư vì tính cách trung thực, có sao nói vậy dù đôi khi khiến người nghe mếch lòng và luôn trăn trở làm sao giữ cho gia đình luôn yên ấm, trọn vẹn. Ảnh: Dân Việt Nhạc sĩ Đức Huy từng khẳng định, gia đình anh vừa đủ sống, ở nhà thuê, không có ô tô, có một chiếc xe máy nhưng rất hạnh phúc. Ảnh: Dân Việt Xem clip " Thanh Lam hát Em đi (nhạc: Đức Huy; thơ: Phù Du)". Nguồn Vietnamnet

