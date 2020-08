Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Duy Mạnh bên vợ đẹp, con xinh

Ca sĩ Duy Mạnh mới đây phủ nhận có phát ngôn sai lệch về chủ quyền, biển đảo Việt Nam. Anh cho rằng kẻ xấu đã cắt ghép bình luận trong quá khứ của anh. Mặc bên ngoài gặp nhiều sóng gió, Duy Mạnh có hậu phương vững chắc. Anh kết hôn với Huyền Cầm cách đây nhiều năm. Duy Mạnh từng cho biết, anh cảm thấy may mắn vì lấy được người vợ bao dung và yêu anh hết lòng như Huyền Cầm. Ảnh: Dân Việt Trong mắt Duy Mạnh, vợ là người phụ nữ tuyệt vời, bởi lúc anh nghèo, cô luôn đồng hành, khi anh thành đạt, cô âm thầm ủng hộ và chưa bao giờ rầy la hay trách móc anh ham chơi. Ảnh: Vietnamnet Bà xã của Duy Mạnh rất đảm đang. Nam ca sĩ cho biết, anh luôn thích bữa cơm giản dị vợ nấu như thịt kho, cá kho, canh sấu nấu sườn. Ảnh: Thời đại plusDuy Mạnh tâm sự anh chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ vợ. Ngược lại, nam ca sĩ chỉ bị bà xã dọa bỏ và bản thân rất sợ điều đó. Ảnh: Thời đại plus Duy Mạnh và Huyền Cầm có hai người con chung: con trai Mạnh Cầm và con gái Thu Cầm. Ảnh: Dân Việt Thu Cầm sinh năm 2000, sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hot girl. Là con gái của Duy Mạnh, cô có năng khiếu về đàn hát và ước mơ trở thành cô giáo dạy đàn. Ảnh: Thời đại plus Thu Cầm luôn là niềm tự hào của Duy Mạnh. Nói về con, Duy Mạnh cho biết Thu Cầm giỏi nấu ăn, rất biết quan tâm đến người thân. Mạnh Cầm cũng được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ. Cậu nhóc khá nghịch ngợm nên mỗi lần Duy Mạnh dạy con đánh đàn, anh lại hò hét, dọa nạt dỗ dành đủ kiểu. Ảnh: Vietnamnet Giọng ca “Kiếp đỏ đen” hiện có cuộc sống hạnh phúc, yên ấm bên vợ con. Ảnh: Vietnamnet Mời quý độc giả xem MV "Kiếp đỏ đen" của Duy Mạnh. Nguồn Pops music

Ca sĩ Duy Mạnh mới đây phủ nhận có phát ngôn sai lệch về chủ quyền, biển đảo Việt Nam. Anh cho rằng kẻ xấu đã cắt ghép bình luận trong quá khứ của anh. Mặc bên ngoài gặp nhiều sóng gió, Duy Mạnh có hậu phương vững chắc. Anh kết hôn với Huyền Cầm cách đây nhiều năm. Duy Mạnh từng cho biết, anh cảm thấy may mắn vì lấy được người vợ bao dung và yêu anh hết lòng như Huyền Cầm. Ảnh: Dân Việt Trong mắt Duy Mạnh, vợ là người phụ nữ tuyệt vời, bởi lúc anh nghèo, cô luôn đồng hành, khi anh thành đạt, cô âm thầm ủng hộ và chưa bao giờ rầy la hay trách móc anh ham chơi. Ảnh: Vietnamnet Bà xã của Duy Mạnh rất đảm đang. Nam ca sĩ cho biết, anh luôn thích bữa cơm giản dị vợ nấu như thịt kho, cá kho, canh sấu nấu sườn. Ảnh: Thời đại plus Duy Mạnh tâm sự anh chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ vợ. Ngược lại, nam ca sĩ chỉ bị bà xã dọa bỏ và bản thân rất sợ điều đó. Ảnh: Thời đại plus Duy Mạnh và Huyền Cầm có hai người con chung: con trai Mạnh Cầm và con gái Thu Cầm. Ảnh: Dân Việt Thu Cầm sinh năm 2000, sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hot girl. Là con gái của Duy Mạnh, cô có năng khiếu về đàn hát và ước mơ trở thành cô giáo dạy đàn. Ảnh: Thời đại plus Thu Cầm luôn là niềm tự hào của Duy Mạnh. Nói về con, Duy Mạnh cho biết Thu Cầm giỏi nấu ăn, rất biết quan tâm đến người thân. Mạnh Cầm cũng được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ. Cậu nhóc khá nghịch ngợm nên mỗi lần Duy Mạnh dạy con đánh đàn, anh lại hò hét, dọa nạt dỗ dành đủ kiểu. Ảnh: Vietnamnet Giọng ca “Kiếp đỏ đen” hiện có cuộc sống hạnh phúc, yên ấm bên vợ con. Ảnh: Vietnamnet Mời quý độc giả xem MV "Kiếp đỏ đen" của Duy Mạnh. Nguồn Pops music