Tình trường Soyeon (T-ARA) sắp kết hôn với bạn trai kém 9 tuổi

Nữ ca sĩ Soyeon (T-ARA) và cầu thủ bóng đá Jo Yoo Min sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11/2022. Ảnh: Dân Việt Soyeon ra mắt vào năm 2009 với tư cách thành viên nhóm T-ARA. Chồng sắp cưới của Soyeon đang chơi cho đội Suwon FC và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: Koreaboo Soyeon sinh năm 1987, hơn chồng sắp cưới 9 tuổi. Cả hai bí mật hẹn hò trong 3 năm qua. Ảnh: Thiếu niên Nữ ca sĩ đăng tâm thư gửi đến fan về chuyện kết hôn. Ảnh: Thiếu niên Trước đây, Soyeon hẹn hò cựu thành viên nhóm Click –B Oh Jong Hyuk. Cặp đôi bắt đầu yêu nhau vào năm 2010. Ảnh: Onehallyu Tháng 9/2013, Oh Jong Hyuk và Soyeon lộ ảnh tổ chức kỷ niệm 1000 ngày bên nhau cùng những người bạn thân thiết tại nhà hàng. Ảnh: Zing Soyeon từng thổ lộ cô là fan trung thành của Oh Jong Hyuk từ rất lâu. Ảnh: Zing Mối quan hệ của nữ ca sĩ và Oh Jong Hyuk bắt nguồn từ tình cảm người hâm mộ - thần tượng và trở thành tình yêu vào ngày 28/12/2010. Ảnh: Zing Trong thời gian Oh Jong Hyuk nhập ngũ, Soyeon vẫn thường xuyên liên lạc với bạn trai. Ảnh: Zing Soyeon từng chia sẻ về chuyện tình với Oh Jong Hyuk: "Chúng tôi thậm chí không có thời gian để gặp nhau. Bởi vì chúng tôi đều rất bận rộn và luôn tôn trọng công việc của đối phương nên không bao giờ xảy ra xung đột cả". Ảnh: Zing Năm 2016, Oh Jong Hyuk và Soyeon chia tay. "Đúng là họ đã chia tay trong thời gian gần đây. Chúng tôi không biết chính xác thời gian và lý do chia tay vì đây là chuyện cá nhân của họ", quản lý của Oh Jong Hyuk xác nhận. Năm 2020, bạn trai cũ của Soyeon kết hôn. Ảnh: Lao động Xem video "K-Biz tạo ra các ngôi sao nhưng không dạy họ cách để bước trong làng giải trí nghiệt ngã". Nguồn VTV24

Nữ ca sĩ Soyeon (T-ARA) và cầu thủ bóng đá Jo Yoo Min sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11/2022. Ảnh: Dân Việt Soyeon ra mắt vào năm 2009 với tư cách thành viên nhóm T-ARA. Chồng sắp cưới của Soyeon đang chơi cho đội Suwon FC và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: Koreaboo Soyeon sinh năm 1987, hơn chồng sắp cưới 9 tuổi. Cả hai bí mật hẹn hò trong 3 năm qua. Ảnh: Thiếu niên Nữ ca sĩ đăng tâm thư gửi đến fan về chuyện kết hôn. Ảnh: Thiếu niên Trước đây, Soyeon hẹn hò cựu thành viên nhóm Click –B Oh Jong Hyuk. Cặp đôi bắt đầu yêu nhau vào năm 2010. Ảnh: Onehallyu Tháng 9/2013, Oh Jong Hyuk và Soyeon lộ ảnh tổ chức kỷ niệm 1000 ngày bên nhau cùng những người bạn thân thiết tại nhà hàng. Ảnh: Zing Soyeon từng thổ lộ cô là fan trung thành của Oh Jong Hyuk từ rất lâu. Ảnh: Zing Mối quan hệ của nữ ca sĩ và Oh Jong Hyuk bắt nguồn từ tình cảm người hâm mộ - thần tượng và trở thành tình yêu vào ngày 28/12/2010. Ảnh: Zing Trong thời gian Oh Jong Hyuk nhập ngũ, Soyeon vẫn thường xuyên liên lạc với bạn trai. Ảnh: Zing Soyeon từng chia sẻ về chuyện tình với Oh Jong Hyuk: "Chúng tôi thậm chí không có thời gian để gặp nhau. Bởi vì chúng tôi đều rất bận rộn và luôn tôn trọng công việc của đối phương nên không bao giờ xảy ra xung đột cả". Ảnh: Zing Năm 2016, Oh Jong Hyuk và Soyeon chia tay. "Đúng là họ đã chia tay trong thời gian gần đây. Chúng tôi không biết chính xác thời gian và lý do chia tay vì đây là chuyện cá nhân của họ", quản lý của Oh Jong Hyuk xác nhận. Năm 2020, bạn trai cũ của Soyeon kết hôn. Ảnh: Lao động Xem video "K-Biz tạo ra các ngôi sao nhưng không dạy họ cách để bước trong làng giải trí nghiệt ngã". Nguồn VTV24