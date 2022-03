Tình kém 11 tuổi nói lời ngọt hơn đường với "đả nữ" Ngô Thanh Vân

Mới đây, Huy Trần chia sẻ khoảnh khắc nắm lấy và hôn bàn tay Ngô Thanh Vân. Đi kèm với đó, nam CEO gửi lời đầy ngọt ngào đến nửa kia. Anh viết: “Give her the best because she deserves the best” (Tạm dịch: Dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất bởi cô ấy xứng đáng). Ngô Thanh Vân và Huy Trần ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Ngoài ảnh tình tứ, cặp đôi còn công khai những khoảnh khắc “dìm hàng” nhau. Huy Trần rất chiều chuộng Ngô Thanh Vân. Cách đây không lâu, anh tổ chức sinh nhật riêng tư cho bạn gái. Đón tuổi mới bên bạn bè, Ngô Thanh Vân dính như sam với Huy Trần. Từ khi yêu Huy Trần, nàng đả nữ màn ảnh Việt ngày càng trẻ trung. Dù hơn bạn trai 11 tuổi nhưng Ngô Thanh Vân trông vẫn đẹp đôi bên Huy Trần nhờ gương mặt không tuổi và gu ăn mặc trẻ trung, tinh tế. Chuyện tình của cặp đôi “chị em” nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình Ngô Thanh Vân, bằng chứng là Huy Trần đã 2 lần về quê bạn gái đón Tết. Ngô Thanh Vân và tình trẻ ngày càng yêu nhau mặn nồng khiến fan mong cả hai về chung một nhà. Thoải mái tung ảnh, nói lời yêu đương như ngôn tình song cặp đôi không trải lòng về mối quan hệ trên truyền thông. Xem video "Huy Trần - tình trẻ của Ngô Thanh Vân nấu ăn". Nguồn Huy Trần/Youtube

Mới đây, Huy Trần chia sẻ khoảnh khắc nắm lấy và hôn bàn tay Ngô Thanh Vân. Đi kèm với đó, nam CEO gửi lời đầy ngọt ngào đến nửa kia. Anh viết: “Give her the best because she deserves the best” (Tạm dịch: Dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất bởi cô ấy xứng đáng). Ngô Thanh Vân và Huy Trần ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Ngoài ảnh tình tứ, cặp đôi còn công khai những khoảnh khắc “dìm hàng” nhau. Huy Trần rất chiều chuộng Ngô Thanh Vân. Cách đây không lâu, anh tổ chức sinh nhật riêng tư cho bạn gái. Đón tuổi mới bên bạn bè, Ngô Thanh Vân dính như sam với Huy Trần. Từ khi yêu Huy Trần, nàng đả nữ màn ảnh Việt ngày càng trẻ trung. Dù hơn bạn trai 11 tuổi nhưng Ngô Thanh Vân trông vẫn đẹp đôi bên Huy Trần nhờ gương mặt không tuổi và gu ăn mặc trẻ trung, tinh tế. Chuyện tình của cặp đôi “chị em” nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình Ngô Thanh Vân, bằng chứng là Huy Trần đã 2 lần về quê bạn gái đón Tết. Ngô Thanh Vân và tình trẻ ngày càng yêu nhau mặn nồng khiến fan mong cả hai về chung một nhà. Thoải mái tung ảnh, nói lời yêu đương như ngôn tình song cặp đôi không trải lòng về mối quan hệ trên truyền thông. Xem video "Huy Trần - tình trẻ của Ngô Thanh Vân nấu ăn". Nguồn Huy Trần/Youtube