Tình duyên ồn ào của Khánh My trước khi chia tay Tiến Vũ

Khánh My và Tiến Vũ bên nhau như hình với bóng từ cuối năm 2018. Mới đây, Tiến Vũ tuyên bố sau 4 năm gắn bó, anh và bạn gái hơn 3 tuổi “đường ai nấy đi”. Ảnh: Vietnamnet Cuộc chia tay của Khánh My - Tiến Vũ diễn ra khá êm đẹp. Tiến Vũ cảm ơn bạn gái cũ vì đối xử tốt với anh. Quản lý truyền thông của Khánh My cho biết, nữ người mẫu và bạn trai chia tay được một thời gian nên Khánh My đã cân bằng được mọi thứ. Ảnh: Dân Trí Trước khi hẹn hò và chia tay Tiến Vũ, Khánh My có đường tình duyên khá ồn ào. Năm 2015, Ngọc Trinh chia sẻ chuyện tình cảm với bạn trai đại gia gặp trục trặc vì người thứ ba và đá xéo tình địch là “yêu nhền nhện”. Khánh My bị nghi là người thứ ba này. Ảnh: FBNV Trước nghi vấn cướp bồ của Ngọc Trinh, Khánh My phủ nhận. “Tôi không biết từ đâu có tin đồn ác ý như thế. Mới đây tôi còn thấy người ta gọi mình là “yêu nhền nhện” nữa. Thật quá đáng”, cô bức xúc. Ảnh: FBNV Tháng 5/2018, Khánh My bất ngờ tiết lộ rằng trước mặt nhiều người, Trường Giang từng luôn miệng nói với cô: "Anh rất thích em, vì em đẹp". Được nam danh hài tán tỉnh, Khánh My từ chối vì biết Trường Giang yêu Nhã Phương. Ảnh: Dân Việt Trùng hợp, khi Khánh My tiết lộ từng được Trường Giang tán tỉnh, bộ phim của cô ra mắt. Chính vì vậy, Khánh My bị một số cư dân mạng nghi ngờ dựa hơi Trường Giang. Ảnh: FB Khánh My Trước những ý kiến trái chiều, Khánh My cho biết, cô không cần đu bám ai để nổi tiếng. “Tự tôi có những mối quan hệ và công việc, định hướng riêng cho mình. Đừng nói rằng tôi ăn theo, không tự dưng tôi bịa đặt hay dựng chuyện cho ai đó được”, cô nói. Ảnh: FB Khánh My Trước chia sẻ của Khánh My, Trường Giang không lên tiếng. Hiện tại, Trường Giang có tổ ấm hạnh phúc bên Nhã Phương. Ảnh: Lao độngNgười mẫu Khánh My vướng nghi vấn tình cảm với Trần Bảo Sơn vào năm 2014 bởi không ít lần bị bắt gặp có cử chỉ khá thân mật với đàn anh. Ảnh: Zing Trước nghi vấn tình cảm với Trần Bảo Sơn, Khánh My phủ nhận. Cô cho hay cả hai chỉ là anh em thân thiết. “My quý mến anh Sơn như một người anh, một đồng nghiệp”, Khánh My chia sẻ. Ảnh: FB Khánh My Xem video "Khánh My tập thể dục". Nguồn FB Khánh My

