Tình duyên của Nguyễn Quang Dũng và dàn đạo diễn phim trăm tỷ

Nguyễn Quang Dũng có nhiều dự án chất lượng và thành công về doanh thu như Mỹ nhân kế 52 tỷ sau 17 ngày ra mắt, Tháng năm rực rỡ 84 tỷ sau gần 1 tháng công chiếu, Tiệc trăng máu 177 tỷ sau 5 tuần ra rạp. 4 năm qua, Quang Dũng hẹn hò ca sĩ Bùi Lan Hương. Ảnh: FBNV.Bạn gái Quang Dũng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kém nam đạo diễn 11 tuổi. Ảnh: FBNV. Charlie Nguyễn cũng có nhiều dự án phim ăn khách. Để Mai tính 2 do anh làm đạo diễn có doanh thu 101 tỷ sau 2 tuần công chiếu. Nam đạo diễn kết hôn với Diane Nguyễn - người phụ nữ làm trong lĩnh vực kinh doanh. Cuộc hôn nhân của anh tan vỡ năm 2012. Những năm trở lại đây, Charlie Nguyễn gần như không chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. Ảnh: FBNV. Victor Vũ cũng là đạo diễn trăm tỷ của màn ảnh Việt. Phim Mắt biếc do anh làm đạo diễn đoạt doanh thu 180 tỷ. Năm 2016, anh kết hôn với nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp. Hiện tại, vợ chồng Victor Vũ có hai cậu con trai chung. Ảnh: FBNV. Lý Hải là đạo diễn của các phim trăm tỷ như Lật mặt phần 5, Lật mặt phần 6. Anh kết hôn với Minh Hà. Cặp đôi hiện tại có 4 người con chung. Ảnh: FBNV. Với Chị Mười Ba - 3 ngày sinh tử đoạt doanh thu 120 tỷ, Võ Thanh Hòa được mệnh danh là đạo diễn trăm tỷ. Anh kết hôn với diễn viên Mai Bảo Ngọc. Vợ chồng nam đạo diễn hiện tại có một cô con gái sinh năm 2017. Ảnh: FBNV. Trạng Quỳnh cán mốc 100 tỷ. Phim do Đức Thịnh làm đạo diễn. Đức Thịnh kết hôn năm 2008. Bà xã của anh là diễn viên Thanh Thúy. Vợ chồng Đức Thịnh hiện tại có hai cậu con trai chung. Ảnh: FBNV. Trấn Thành là đạo diễn của hai bộ phim trăm tỷ: Bố già và Nhà bà Nữ. Anh kết hôn với Hari Won năm 2016. Ảnh: FBNV. Lê Thanh Sơn - đạo diễn phim trăm tỷ Em chưa 18 đã lập gia đình. Anh từng hé lộ hình ảnh các con. Ảnh: Đẹp. Xem trailer phim "Tiệc trăng máu". Nguồn BHD

