Tình duyên của dàn sao phim “Đừng làm mẹ cáu”

Trong phim “ Đừng làm mẹ cáu”, Quỳnh Kool vào vai mẹ đơn thân. Ngoài đời, cô từng hẹn hò một quay phim kém cô một tuổi tên Đức Hải. Cả hai quen nhau trong một dự án làm phim. Năm 2019, nữ diễn viên vướng nghi vấn chia tay người yêu kém tuổi. Năm 2020, Quỳnh Kool xác nhận chuyện tình tan vỡ từ lâu. Ảnh: FBNV Quỳnh Kool từng vướng nghi vấn tình cảm với ca sĩ Hoàng Tôn. Khi đời tư trở thành tâm điểm, Hoàng Tôn cho biết, anh và Quỳnh Kool chỉ là bạn bè lâu năm. Phía Quỳnh Kool cũng phủ nhận chuyện hẹn hò. Ảnh: Vietnamnet Quỳnh Kool từng bị đồn phim giả tình thật với Thanh Sơn khi đóng chung phim "Đừng bắt em phải quên", "Nàng dâu order". Ảnh: VTV Đối mặt với những đồn đoán đời tư, nữ diễn viên phim “Đừng làm mẹ cáu” bày tỏ: “Bản chất tin đồn là những thông tin không rõ nguồn gốc, được truyền từ người này sang người kia. Vì vậy nên tính chính xác của tin đồn khi chưa được xác thực cũng chỉ là lời nói qua lại giữa người với người thôi. Bản thân Quỳnh cũng có bạn bè, người thân và cuộc sống riêng tư. Là người của công chúng, không thể tránh khỏi việc có tin đồn về bản thân được nên rất mong những khán giả theo dõi, quan tâm chỉ nên theo dõi công việc của Quỳnh và xem những tin đồn đó như tin giải trí”. Ảnh: FBNV Trong “Đừng làm mẹ cáu”, Quỳnh Lương vào vai bà mẹ trẻ. Ngoài đời, cô đang làm mẹ đơn thân. Ảnh: FBNV Quỳnh Lương lấy chồng năm 18 tuổi vì lý do "bác sĩ bảo cưới". Cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc. Quỳnh Lương bị trầm cảm sau sinh. Mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng không hòa hợp. Sau 3 năm chịu đựng, Quỳnh Lương ly hôn. Con trai của nữ diễn viên hiện học lớp ba, ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện. Ảnh: Bảo vệ công lý Năm 2021, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn Quỳnh Lương hẹn hò Karik. Nguyên nhân do bà mẹ đơn thân đăng tải loạt ảnh nắm tay thân mật bên một chàng trai. Góc ảnh từ phía sau và nghiêng mặt khá giống Karik. Nhanh chóng, phía Karik phủ nhận: "Người trong hình hoàn toàn không phải là Karik. Thế nên bên mình không có ý kiến gì về việc này". Còn Quỳnh Lương chỉ trả lời ngắn gọn: "Mình đâu thấy giống đâu". Ảnh: Yeah1 Trong "Đừng làm mẹ cáu", Nhan Phúc Vinh đóng vai Quân - một giám đốc đẹp trai, ấm áp nhưng thực chất lại chất chứa trong lòng nhiều tổn thương và định kiến. Ngoài đời, anh chưa từng công khai bất kì mối tình nào. Ảnh: VOV Nam diễn viên từng tiết lộ, người anh thích thường không thích anh. Nhan Phúc Vinh chia sẻ, khi còn học đại học, anh thích một cô gái. Đến ngày 14/2, anh chuẩn bị quà đến nhà cô gái này để tỏ tình nhưng người này không chịu gặp. Nhan Phúc Vinh quyết đứng tới sáng để đưa món quà cho bạn gái rồi từ đó hai người chia tay. Ảnh: FBNV Nam diễn viên thừa nhận bản thân là người lụy tình, thích những câu chuyện tình lãng mạn, trong sáng và giống như trong phim. Ảnh: FBNV Bình An vào vai Khôi - chồng của Vy (Quỳnh Lương) trong "Đừng làm mẹ cáu". Nam diễn viên kết hôn với Á hậu Phương Nga cách đây không lâu. Ảnh: FBNV Bình An - Phương Nga đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào. Ảnh: FBNV Xem trailer phim "Đừng làm mẹ cáu". Nguồn VFC

