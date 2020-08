Tình duyên của dàn diễn viên phim “Đi qua mùa hạ” có Trọng Hưng

Mới đây, thông tin Trọng Hưng bị vợ tố ngoại tình gây xôn xao dư luận. Trước khi vướng ồn ào, nam diễn viên được khán giả biết đến nhờ đóng phim “Đi qua mùa hạ” lên sóng năm 2017. Trong “Đi qua mùa hạ”, Trọng Hưng vào vai Trung - một công tử ngang ngược. 2 năm sau khi bộ phim kết thúc, nam diễn viên kết hôn với nữ giảng viên Âu Hà My. Ảnh: Thời đại plus Trong “Đi qua mùa hạ”, Đình Tú lại đóng vai Phương - một anh chàng chân chất, thẳng thắn và giàu lòng nhiệt huyết. Ảnh: Tổ quốc Đình Tú hẹn hò diễn viên Hương Giang từ năm 2016. Được biết, Hương Giang hơn Đình Tú 3 tuổi, từng qua một lần đò và có con riêng. Trong “Đi qua mùa hạ”, Bình An đảm nhận vai Thanh - chàng sinh viên nông nghiệp chín chắn. Ảnh: Pháp luật plus Bình An đang hẹn hò Á hậu Phương Nga. Mối tình bắt đầu khi cả hai chưa nổi tiếng và được công khai vào năm 2019. Kiên Hoàng cũng đóng “Đi qua mùa hạ”. Nhân vật của anh là Hoàng - một giảng viên đại học chất chứa nhiều hận thù. Ảnh: VTV Kiên Hoàng lập gia đình năm 2015. Bà xã của nam diễn viên là Heo Mi Nhon (Loan Hoàng). Hiện tại, Kiên Hoàng có cuộc sống hạnh phúc, giàu có. Nhân vật của Quỳnh Kool trong “Đi qua mùa hạ” là Quế - một cô gái mạnh mẽ, có duyên và chăm chỉ lao động. Ảnh: VTV Quỳnh Kool trải qua những biến cố trong cuộc sống, đặc biệt mối tình 4 năm với một quay phim tan vỡ. Cách đây không lâu, cô vướng tin đồn tình cảm với diễn viên Thanh Sơn (trong ảnh) và ca sĩ Hoàng Tôn. Trước những đồn đoán, Quỳnh Kool đều phủ nhận. Mời quý độc giả xem tập 22 phim "Đi qua mùa hạ". Nguồn VTV giải trí

