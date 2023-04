Tình duyên của Chi Pu trước khi phủ nhận hẹn hò bạn trai mới

Tin đồn tình cảm giữa Chi Pu và TK - chủ quán bar ở Nha Trang rộ lên sau khi cả hai bị soi đăng ảnh ở biển cùng một thời gian, khoe ảnh chụp một nhân vật hoạt hình cũng như khá thân thiết tại đám cưới của Kathy Uyên. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa Chia sẻ với Saostar, phía Chi Pu cho biết TK và Chi Pu chỉ là bạn bè chơi chung 1 nhóm, hoàn toàn không hẹn hò như tin đồn. Ảnh: FBNV Mối quan hệ giữa Chi Pu và thiếu gia Nguyễn Hoàng Việt (ngoài cùng bên phải) khiến nhiều khán giả tò mò bắt đầu vào năm 2021. Ảnh: Vietnamnet Tháng 3/2022, bà nội của thiếu gia Nguyễn Hoàng Việt phủ nhận tin đồn hẹn hò giữa cháu trai và Chi Pu. Ảnh: Gia đình Việt Nam Năm 2020, Chi Pu vướng nghi vấn hẹn hò một thiếu gia đình đám Hà Thành. Người đàn ông này được cho là tình cũ của Quỳnh Anh Shyn. Phía Chi Pu không lên tiếng về tin đồn. Tuy nhiên, Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn không còn thân thiết như trước. Ảnh: Người Lao Động Tháng 5/2021, ảnh Chi Pu bên một người đàn ông ngoại quốc gây xôn xao. Phía người đẹp đăng tải hình ảnh rõ nét hơn của chàng trai Tây và gọi người này là bạn. Ảnh: Dân Trí Từ năm 2014, Chi Pu dính như hình với bóng cùng Gil Lê. Chính sự thân thiết quá mức đồng nghiệp khiến cả hai bị đồn hẹn hò. Chi Pu khẳng định Gil Lê không chỉ là bạn thân mà còn là người vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Đến năm 2017, Chi Pu và Gil Lê không còn xuất hiện cùng nhau. Ảnh: Dân Việt Năm 2020, Chi Pu tiết lộ mối tình dang dở của mình. Nữ ca sĩ cho biết, cô muốn cưới nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của người yêu. Bên cạnh đó, người yêu cũ không ủng hộ Chi Pu đi hát. Theo Chi Pu, cả hai dần dà xa nhau do chọn cách giữ im lặng thay vì chia sẻ mọi điều như trước. Fan đoán già đoán non rằng tình cũ mà Chi Pu nói đến là Gil Lê. Ảnh: Khám Phá Chi Pu từng lộ bằng chứng hẹn hò bạn diễn người Hàn Quốc Jin Ju Hyung. Trong một chương trình, Jin Ju Hyung cho biết rằng, anh và Chi Pu từng có "gì đó" với nhau, tuy nhiên vì khoảng cách địa lý quá lớn nên cả hai quyết định chỉ là bạn. Ảnh: Người Lao Động Năm 2010, Chi Pu công khai hẹn hò Cường Seven. Đôi trai tài gái sắc chia tay năm 2013. Ảnh: Khám phá Xem MV: "Cung đàn vỡ đôi" của Chi Pu. Nguồn Youtube Chi Pu

