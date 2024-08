Tiểu Vy đam mê ăn uống, Mai Thu Huyền du lịch nước ngoài

Tin tức sao Việt 7/8: Hoa hậu Tiểu Vy thích thú ăn uống, cô chia sẻ: "Thấy đồ ăn là cười tít cả mắt". Ảnh: FB Trần Tiểu Vy Diễn viên Mai Thu Huyền du lịch nước ngoài. Ảnh: FB Mai Thu Huyen MC, diễn viên Lê Minh Hương chăm chỉ làm việc. Ảnh: FB Le Minh Huong Diễn viên Quỳnh Lương xinh đẹp khí chất. Ảnh: FB Quỳnh Lương Huyền Lizzie lên đồ du lịch: "Chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ cần nghiêng đúng góc xinh là ngừng". Ảnh: FB Phan Minh Huyền Diễn viên Quỳnh Nga chăm chỉ thể dục thể thao, mỗi lần cô lên đồ khiến nhiều người "choáng" vì vóc dáng xinh đẹp. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga Diễn viên Cù Thị Trà khoe vai trần quyến rũ. Ảnh: FB Cù Thị Trà Ở tuổi U50, nghệ sĩ Vân Dung rất trẻ trung: "Trời xanh xanh, váy xanh xanh. Dịu dàng đứng giữa mong manh cuộc đời. Mấy khi có phút thảnh thơi. Bỏ hết phiền muộn, rong chơi tháng ngày". Ảnh: FB Vân Dung Cuộc sống bình yên sau khi nghỉ hưu của nghệ sĩ Lan Hương. Ảnh: FB Lan Hương Bông Á hậu Huyền My than mập. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Cao Thái Sơn đi lưu diễn: "Hello Canada! Sơn đã tới rồi. Trai đẹp xinh tươi ngoan yêu của mọi người đây". Ảnh: FB Cao Thái Sơn Hoa hậu Ngọc Hân diện đầm đỏ cut-out xinh đẹp làm MC. Ảnh: FB Ngoc Han DangXem video "Mai Thu Huyền trong chương trình Chuyện đêm muộn". Nguồn VTV3

Tin tức sao Việt 7/8: Hoa hậu Tiểu Vy thích thú ăn uống, cô chia sẻ: "Thấy đồ ăn là cười tít cả mắt". Ảnh: FB Trần Tiểu Vy Diễn viên Mai Thu Huyền du lịch nước ngoài. Ảnh: FB Mai Thu Huyen MC, diễn viên Lê Minh Hương chăm chỉ làm việc. Ảnh: FB Le Minh Huong Diễn viên Quỳnh Lương xinh đẹp khí chất. Ảnh: FB Quỳnh Lương Huyền Lizzie lên đồ du lịch: "Chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ cần nghiêng đúng góc xinh là ngừng". Ảnh: FB Phan Minh Huyền Diễn viên Quỳnh Nga chăm chỉ thể dục thể thao, mỗi lần cô lên đồ khiến nhiều người "choáng" vì vóc dáng xinh đẹp. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga Diễn viên Cù Thị Trà khoe vai trần quyến rũ. Ảnh: FB Cù Thị Trà Ở tuổi U50, nghệ sĩ Vân Dung rất trẻ trung: "Trời xanh xanh, váy xanh xanh. Dịu dàng đứng giữa mong manh cuộc đời. Mấy khi có phút thảnh thơi. Bỏ hết phiền muộn, rong chơi tháng ngày". Ảnh: FB Vân Dung Cuộc sống bình yên sau khi nghỉ hưu của nghệ sĩ Lan Hương. Ảnh: FB Lan Hương Bông Á hậu Huyền My than mập. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Cao Thái Sơn đi lưu diễn: "Hello Canada! Sơn đã tới rồi. Trai đẹp xinh tươi ngoan yêu của mọi người đây". Ảnh: FB Cao Thái Sơn Hoa hậu Ngọc Hân diện đầm đỏ cut-out xinh đẹp làm MC. Ảnh: FB Ngoc Han Dang Xem video "Mai Thu Huyền trong chương trình Chuyện đêm muộn". Nguồn VTV3