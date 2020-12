Tiểu tam phim “Lửa ấm” ngày càng nhuận sắc hậu ly hôn

Sau vai diễn My "sói" trong "Quỳnh búp bê", Thu Quỳnh tiếp tục gây ấn tượng với nhân vật phản diện khi vào vai tiểu tam phim "Lửa ấm". Vai bác sĩ Khánh Ngọc của Thu Quỳnh liên tục gây ức chế cho khán giả khi không từ mọi thủ đoạn để xen vào cuộc sống của Minh (Trương Minh Quốc Thái) và Thủy (Thúy Hằng). Không chỉ gây ấn tượng về diễn xuất, Thu Quỳnh còn nhận được nhiều lời khen về nhan sắc cả trên phim lẫn ngoài đời. Sau 5 năm ly hôn diễn viên Chí Nhân, Thu Quỳnh "Lửa ấm" dành thời gian chăm lo cho con trai - bé Be cũng như chăm sóc bản thân mình và tập trung đóng phim. Dù bận rộn nhưng bà mẹ một con Thu Quỳnh vẫn duy trì chế độ luyện tập để giữ gìn vóc dáng gợi cảm. Trong trang phục kín đáo hay gợi cảm, nữ diễn viên sinh năm 1988 đều toát lên vẻ đẹp cuốn hút. Cô cũng chịu khó làm mới mình qua cách trang điểm và kiểu tóc. Sau 5 năm ly hôn, sự nghiệp diễn xuất của Thu Quỳnh ngày một thăng hoa. Cô liên tục góp mặt trong những bộ phim truyền hình "bom tấn" và đảm nhiệm tốt nhiều vai diễn khác nhau. Không chỉ sự nghiệp lên như diều gặp gió, nữ diễn viên phim "Lửa ấm" còn đang hạnh phúc trong tình yêu mới. Thu Quỳnh nhận xét bạn trai là một người chu đáo, biết quan tâm và tinh tế. Bạn trai Thu Quỳnh rất yêu quý bé Be và cậu bé cũng dành nhiều tình cảm yêu mến cho "người ấy" của mẹ. Xem trailer phim Lửa ấm. Nguồn TVAd:

Sau vai diễn My "sói" trong "Quỳnh búp bê", Thu Quỳnh tiếp tục gây ấn tượng với nhân vật phản diện khi vào vai tiểu tam phim "Lửa ấm". Vai bác sĩ Khánh Ngọc của Thu Quỳnh liên tục gây ức chế cho khán giả khi không từ mọi thủ đoạn để xen vào cuộc sống của Minh (Trương Minh Quốc Thái) và Thủy (Thúy Hằng). Không chỉ gây ấn tượng về diễn xuất, Thu Quỳnh còn nhận được nhiều lời khen về nhan sắc cả trên phim lẫn ngoài đời. Sau 5 năm ly hôn diễn viên Chí Nhân, Thu Quỳnh "Lửa ấm" dành thời gian chăm lo cho con trai - bé Be cũng như chăm sóc bản thân mình và tập trung đóng phim. Dù bận rộn nhưng bà mẹ một con Thu Quỳnh vẫn duy trì chế độ luyện tập để giữ gìn vóc dáng gợi cảm. Trong trang phục kín đáo hay gợi cảm, nữ diễn viên sinh năm 1988 đều toát lên vẻ đẹp cuốn hút. Cô cũng chịu khó làm mới mình qua cách trang điểm và kiểu tóc. Sau 5 năm ly hôn, sự nghiệp diễn xuất của Thu Quỳnh ngày một thăng hoa. Cô liên tục góp mặt trong những bộ phim truyền hình "bom tấn" và đảm nhiệm tốt nhiều vai diễn khác nhau. Không chỉ sự nghiệp lên như diều gặp gió, nữ diễn viên phim "Lửa ấm" còn đang hạnh phúc trong tình yêu mới. Thu Quỳnh nhận xét bạn trai là một người chu đáo, biết quan tâm và tinh tế. Bạn trai Thu Quỳnh rất yêu quý bé Be và cậu bé cũng dành nhiều tình cảm yêu mến cho "người ấy" của mẹ. Xem trailer phim Lửa ấm. Nguồn TVAd: