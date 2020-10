Tiền "khủng" sao Việt quyên góp vì miền Trung: Ấm tình người trong lũ

Nhiều sao Việt quyên góp cho miền Trung số tiền khủng. Ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi được 150 tỷ đồng từ ngày 13/10 đến ngày 24/10. Nữ ca sĩ dự chi quỹ từ thiện cho việc xây dựng lại nhà bị lũ cuốn, hỗ trợ tiền mặt cho các hộ dân vay ngân hàng nuôi trồng nhưng bị lũ cuốn trôi, làm cầu đường, xây nhà cộng đồng 4-5 tầng tránh lũ, có sẵn thuyền cứu hộ. Trong khi đó, đêm nhạc từ thiện Ru Bão do ca sĩ Đinh Hiền Anh khởi xướng và kết hợp tổ chức cùng Đài truyền hình Nghệ An, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Nghệ An, Cục Chính trị Quân khu 4 nhận được số tiền quyên góp lên đến 34,2 tỷ đồng. Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô 34,2 tỷ đồng là số tiền lớn mà Đinh Hiền Anh và ban tổ chức không nghĩ có thể làm được từ khi khởi xướng đêm nhạc. Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô Các nghệ sĩ tham gia chương trình như NSND Thanh Hoa, diva Thanh Lam, Đinh Thành Lê, Phạm Thuỳ Dung... đều không nhận cát-sê. Ảnh: VTC Còn ca sĩ Đinh Hiền Anh gần như kiệt sức do bị sốt và làm việc 10 ngày qua để chuẩn bị cho đêm nhạc. Ảnh: Thời đại plus Hoài Linh và Trấn Thành cũng chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ. Hoài Linh cho biết, từ 18h ngày 20/10 đến 18h ngày 24/10, số tiền của mạnh thường quân quyên góp lên đến gần 7 tỷ. Hiện tại, Hoài Linh vẫn nhận sự đóng góp của cộng đồng. Trong khi đó, Trấn Thành quyên góp được 8,7 tỷ rồi chia số tiền cho 3 quỹ của Thủy Tiên, MC Đại Nghĩa và bà Ngọc Hương - mẹ ruột của Hồ Ngọc Hà. Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà ngưng nhận quyên góp cho miền Trung. Số tiền hiện tại cặp đôi kêu gọi được là 5,9 tỷ. Với các khoản tiền nhận sau ngày 23/10, Lý Hải sẽ giúp đỡ các trường hợp khó khăn khác. Nhiều mỹ nhân Việt cũng kêu gọi quyên góp cho miền Trung. Kỳ Duyên và Minh Triệu nhận được tổng số tiền hơn 742 triệu đồng, Lệ Hằng quyên góp được khoảng 450 triệu đồng. Với số tiền khủng mà sao Việt kêu gọi được, bà con miền Trung sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong và sau lũ. Xem video "Các nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung". Nguồn VTV24

