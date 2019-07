Tiến Đạt cưng chiều bà xã kém 10 tuổi đang mang bầu

Thụy Vy vừa đăng tải bức ảnh ly trà sữa do chính Tiến Đạt tự tay pha chế cho cô. Theo Thụy Vy, Tiến Đạt vốn ghét trà sữa nhưng vì cô thích uống nên anh đã phải tìm tòi pha chế thay vì ra quán mua. Trước đó, Thụy Vy khoe Tiến Đạt chăm cô rất khéo từ việc hướng dẫn cô thở, ngồi thiền để giảm mỏi mệt, đến việc nấu các món ăn ngon, tốt cho cô. Sự quan tâm của Tiến Đạt dành cho vợ thời gian cô mang bầu khiến nhiều cư dân mạng dành lời khen ngợi cho anh. Được biết, từ khi có bầu, vợ kém tuổi của Tiến Đạt nghỉ công việc hành chính để ở nhà phụ giúp anh kinh doanh và dưỡng thai. Hồi tháng 6 vừa qua, khi bị một số cư dân mạng nghi cưới chạy bầu, Thụy Vy không ngại đáp trả. "Em chỉ ở tháng thứ 5 và cân nặng mới lên được 3kg, nâng tổng số cân nặng lên 55,5kg nên đừng hỏi em sắp đẻ nữa. Do em mập mạp tròn trịa sẵn, chứ không phải em sắp đẻ đâu. Chia sẻ để mọi người bớt hoang mang chứ không phải trách móc gì hết. Thông tin cho những ai tới giờ vẫn hỏi em cưới chạy bầu hả, sắp đẻ hả để mọi người khỏi thắc mắc", Thụy Vy chia sẻ. Thụy Vy có dấu hiệu tăng cân nhiều so với trước đây dù chỉ mới mang bầu mấy tháng. Bà xã của Tiến Đạt vẫn giữ được vẻ tươi tắn trong thời gian bầu bí. Thụy Vy không hoạt động trong showbiz giống như Tiến Đạt. Hồi tháng 1/2019, Tiến Đạt làm đám cưới với Thụy Vy sau thời gian bí mật hẹn hò. Cặp đôi chênh nhau đến 10 tuổi nhưng xứng đôi vừa lứa. Cuộc sống của Tiến Đạt và Thụy Vy đầy bình yên khi cả hai đều cố gắng tránh thị phi. Xem video "Tiến Đạt lấy vợ". Nguồn Youtube/vtc

