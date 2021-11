Thủy Tiên khoe khoảnh khắc bình yên bên chồng con

Mới đây, Thủy Tiên khoe khoảnh khắc cùng chồng con nhóm bếp than chuẩn bị cho bữa tối. "Đồ ăn tối của em được hai đầu bếp chuẩn bị rất chu đáo. Có chút xíu mà 2 cha con hì hục thấy thương", nữ ca sĩ chia sẻ. Ảnh: FB Thủy Tiên Hình ảnh bên gia đình của Thủy Tiên nhanh chóng gây chú ý bởi đây là lần đầu tiên cô lộ diện kể từ khi ra ngân hàng sao kê từ thiện hồi tháng 9/2021. Ảnh: FB Thủy Tiên Hồi tháng 9, sau khi ra ngân hàng, Thủy Tiên - Công Vinh trưng ra bản sao kê cho thấy số tiền ủng hộ của mạnh thường quân là hơn 177 tỷ đúng như cô nhiều lần khẳng định. Ảnh: FB Công Vinh Ngoài ra, Thủy Tiên tuyên bố sẽ khởi kiện các cá nhân vu khống mình. Ảnh: FB Công Vinh Tháng 10/2021, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã chuyển đơn của bà Ngô Thị Oanh Phương tố cáo Thủy Tiên về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền. Theo đó, bà Phương tố cáo Thủy Tiên có hành vi khuất tất trong việc giải ngân tiền từ thiện miền Trung tháng 10/ 2020. Bà Phương cho rằng, theo công bố của Thủy Tiên trên trang cá nhân, tổng số tiền công chúng gửi đến là gần 178 tỷ đồng và đã giải ngân toàn bộ, chuyển đến nơi cần được trợ giúp. Tuy nhiên, sau đó, cộng đồng mạng đã phát hiện có một số khuất tất. Theo đơn bà Phương, Thủy Tiên có 2 khoản khuất tất, tổng số tiền lên đến hơn 81 tỷ đồng. Ảnh: FB Thủy Tiên Phía công ty luật Phan Law - đại diện pháp lý cho vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên chia sẻ trên Pháp luật và bạn đọc, việc nhận tố cáo và tiến hành các hoạt động điều tra là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Phía Công Vinh - Thủy Tiên khẳng định sẽ phối hợp tối đa với các cơ quan điều tra và cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng quy định, yêu cầu. Ảnh: FB Công Vinh Ở một diễn biến khác, bộ Công an đang yêu cầu các địa phương rà soát hoạt động từ thiện của Thủy Tiên năm 2020 ở các tỉnh miền Trung. Ảnh: Dân Việt Trong tháng 10 vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin Thủy Tiên bị bắt vì liên quan hoạt động từ thiện, kèm theo đó là hình ảnh Thủy Tiên- Công Vinh đi cùng cảnh sát. Tuy nhiên, cộng đồng mạng sau đó tìm được một bức ảnh có bối cảnh tương tự, chỉ khác khuôn mặt của 2 nhân vật bị cảnh sát áp giải. Từ đó, nhiều người nghi ngờ bức hình Công Vinh, Thủy Tiên đã được photoshop. Ảnh: Zing Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT (C02, Bộ Công an) cho biết, thông tin Thủy Tiên bị bắt là thông tin sai sự thật. Theo C02, đơn vị đã mời Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng lên phối hợp làm việc nhằm xác minh, điều tra theo đơn tố cáo, dư luận, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung mùa mưa lũ năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: FB Thủy Tiên Xem video "Thủy Tiên - Công Vinh livestream sao kê từ thiện". Nguồn Thủy Tiên

