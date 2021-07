Thùy Dương thay đổi sao sau 10 năm tham gia Vietnam’s Next Top Model?

Thùy Dương gây chú ý trong chương trình Vietnam’s Next Top Model 2011 bởi thân hình quá gầy gò. Cô gái sinh năm 1990 cao 1m73 nhưng chỉ nặng có 42kg xếp thứ 9 chung cuộc tại Vietnam’s Next Top Model 2011. Tuy nhiên nhờ ngoại hình đó cùng khuôn mặt cá tính, bước ra khỏi cuộc thi, Thùy Dương trở thành người mẫu đắt show. Năm 2017, Thùy Dương tham gia Vietnam’s Next Top mùa All Stars và giành ngôi Á quân. Sau 10 năm bước chân vào làng mẫu, Thùy Dương đã có sự thay đổi ngoạn mục về vẻ ngoài. Trông cô đã có da có thịt hơn, khuôn mặt tròn trịa hơn trước. Vòng 1 của Thùy Dương vẫn xẹp lép như 10 năm trước nhưng người đẹp không có ý định nâng ngực. Thân hình mảnh mai cùng khuôn mặt cá tính giúp cô trở thành một trong những gương mặt người mẫu được ưu ái trên các sàn diễn thời trang. Cô được giới thời trang đánh giá là người mẫu có phong cách ấn tượng. Thùy Dương từng có mối tình 2 năm với doanh nhân người Mỹ. Tuy nhiên cả hai đã chia tay dù anh này từng cầu hôn cô. Mới đây, Thùy Dương hẹn hò với người mẫu Việt kiều Canada Michael Trương. Xem video "Vì sao quán quân Vietnam's Next Top Model bỏ nghề". Nguồn VTC14:

