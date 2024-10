Thuỳ Anh tạo dáng bên hoa, Đào Lan Phương diện bikini gợi cảm

Tin tức sao Việt 16/10: Nữ diễn viên Thuỳ Anh chụp ảnh dịu dàng bên hoa. Ảnh: FB Thuỳ Anh Cựu mẫu Đào Lan Phương mặc bikini nửa kín, nửa hở, khoe thân hình đẹp gợi cảm. Ảnh: FB Đào Lan Phương Ca sĩ Đức Phúc mặc áo đỏ rực rỡ, cầm bánh chúc mừng sinh nhật. Ảnh: FB Đức Phúc Minh Hằng khoe loạt ảnh xinh đẹp bên quý tử bụ bẫm, đáng yêu. Ảnh: FB Minh Hằng Ca sĩ Mono dạo bể bơi buổi đêm. Ảnh: FB Mono Ca sĩ Lệ Quyên viết: "Em chưa bao giờ quên đi mất rằng mình là ai". Ảnh: FB Lệ Quyên Hoa hậu Giáng My tạo dáng chụp ảnh đầy thần thái. Ảnh: FB Giang My Nguyen Bình An dự đám cưới em: "Bế em đi lấy vợ". Ảnh: FB Nguyễn Bình An Quỳnh Kool đẹp tựa nàng thơ khi đứng trước biển. Ảnh: FB Quỳnh Nguyễn Lê Phương nhập vai mới. Ảnh: FB Lê PhươngXem video "Đào Lan Phương xinh đẹp ở sự kiện". Nguồn NVCC

