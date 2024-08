Thu Minh tuổi U50 viên mãn bên chồng Tây, chỉ đi hát cho vui

Gần đây, trong một chương trình, với thử thách hát Hai con thằn lằn con theo bất cứ phong cách nào, ca sĩ Thu Minh chọn hát theo thể loại Soul, Jazz. Phần thể hiện của cô gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng Thu Minh hát phiêu, gằn quá mức. Ảnh: FB Thu Minh. Thu Minh lên tiếng giữa ồn ào. “Nếu hiểu sẽ thấy vui, thấy hay. Không chịu hiểu mà chỉ nhớ tới bản gốc thiếu nhi thì đúng là tôi đã sai lầm khi hát nhạc thiếu nhi mà không giống thiếu nhi. Sai quá sai, bị chê là phải rồi. Mọi người muốn thì cứ chê để em rút kinh nghiệm nhưng trên tinh thần có văn hóa”, Znews dẫn lời nữ ca sĩ. Hiện tại, Thu Minh đi hát chỉ cho vui, không còn áp lực tiền bạc. Ảnh: FB Thu Minh. Thu Minh là một trong những sao Việt lấy chồng Tây. Chồng Thu Minh là doanh nhân người Hà Lan Otto. Cặp đôi kết hôn năm 2012. Ảnh: FB Thu Minh. Đám cưới của Thu Minh được tổ chức trong không gian cổ kính của toà nhà The Old City Hall được xây dựng từ thế kỷ 16, thuộc thành phố Den Haag, Hà Lan. Thu Minh diện áo dài lụa trắng, còn doanh nhân Otto diện vest kiểu truyền thống. Ảnh: FB Thu Minh. Doanh nhân Otto luôn chiều chuộng Thu Minh. Không chỉ mạnh tay chi tiền mua quà tặng vợ, chồng Thu Minh còn có nhiều hành động tình cảm dành cho vợ khiến nhiều người phải ghen tỵ như bế bổng vợ, cúi xuống buộc dây giày cho cô. Ảnh: FB Thu Minh. Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Thu Minh nói cô là người vợ may mắn. Khi nữ ca sĩ chần chừ chuyện quay lại ca hát, chính chồng là người động viên, chủ động chăm sóc con trai để vợ về nước biểu diễn nhiều hơn. Ảnh: FB Thu Minh. Thu Minh hay nói đùa với mọi người là “chồng Thu Minh đốt đuốc không kiếm được người thứ hai". Ảnh: FB Thu Minh. Thu Minh cũng chăm sóc chồng ngoại quốc tận tình. Ảnh: FB Thu Minh. Từ năm 2020, để hỗ trợ chồng kinh doanh, nữ ca sĩ sang Singapore sống cùng bạn đời và con trai. Ảnh: FB Thu Minh. Thu Minh từng chia sẻ, cô muốn sinh con thứ 2 vì bé Gấu đã lớn. Tuy nhiên, chồng Thu Minh sợ cha già con cọc. Ảnh: Vietnamnet. Xem video: "Thu Minh bên chồng con". Nguồn FB Thu Minh

