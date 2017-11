Thời trang thanh lịch và sang trọng của Angelina Jolie ở tuổi 42

Trong buổi công chiếu bộ phim Face Places, Angelina Jolie thanh lịch tuyệt đối với áo khoác màu be và đầm mãi dài chấm mắt cá chân. Trong buổi làm việc với trụ sở Liên Hợp Quốc tại NewYork, cô lựa chọn chân váy bút chì màu nâu và áo sơ mi trắng. Vợ cũ của Brad Pitt lựa màu son đỏ tươi, giày cao gót màu nude và trang sức tối giản. Ngôi sao từng đoạt giải Oscar xinh đẹp với giày Louboutin và áo khoác trắng muốt dáng dài. Để phục vụ cho bài phát biểu tại Nairobi, Angelina lựa chọn cả trang phục màu be, đi xăng đan đơn giản. Trang phục của cô được đánh giá là giản dị song vẫn thanh lịch, phù hợp với sự kiện. Bà mẹ của 6 đứa con tham dự một sự kiện tại Manhattan với áo khoác màu be, ăn khớp với váy, giày. Cô sử dụng duy nhất chiếc túi xách màu đỏ làm điểm nhấn cho trang phục. Ở độ tuổi 42, Angelina thường lựa chọn những thiết kế nhẹ nhàng, thanh lịch, che được thân hình có phần gầy gò của mình. Nữ diễn viên Angelina Jolie xinh đẹp trong bộ váy màu xanh của Roland Moure trong Văn phòng iên Hiệp Quốc ở Geneva (Thụy Sĩ). Ngôi sao quyền lực của Hollywood sải bước trên đường phố Los Angeles với đầm midi chấm gối có các chi tiết phối ren đen vô cùng quyến rũ.

