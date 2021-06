Thiện Nhân xinh đẹp ra dáng thiếu nữ ở tuổi 19

Đăng quang quán quân The Voice Kids năm 2014, Thiện Nhân giờ đây đã ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp. Thiện Nhân của hiện tại tự tin hơn rất nhiều so với cô bé rụt rè, nhút nhát của 7 năm trước. Bản thân nữ ca sĩ sinh năm 2002 cũng tự nhận mình già dặn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. “Xa nhà từ nhỏ, tôi luôn ý thức mình phải độc lập và chủ động với cuộc sống. Là con gái, đôi lúc cũng nhạy cảm, nhưng tự buồn, tự khóc rồi lại thôi”, nữ ca sĩ tâm sự với Vietnamnet. Thiện Nhân hiện đang theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân ca Nam bộ và bolero. Sau khi đoạt giải quán quân The Voice Kids, Thiện Nhân lên Sài Gòn học và sinh sống. Trong thời gian học phổ thông và đại học, Thiện Nhân vẫn đi hát để có thêm kinh nghiệm và thu nhập trang trải cuộc sống. Thiện Nhân từng phải nhận những lời bình luận tiêu cực chê ngoại hình lên cân không kiểm soát và điều đó khiến cô rất buồn. Sau này, Thiện Nhân ý thức làm ca sĩ ngoài giọng hát còn phải có ngoại hình nên cô đã chăm chỉ tập luyện và ăn uống theo chế độ. Là học trò đội ca sĩ Cẩm Ly, nên sau cuộc thi, Thiện Nhân nhận được nhiều sự giúp đỡ của vợ chồng nữ ca sĩ.Hình ảnh Thiện Nhân lúc mới giành giải quán quân The Voice Kids năm 2014. Xem video "Thiện Nhân trong chương trình Giọng hát Việt nhí". Nguồn VTV3:

