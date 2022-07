Thiện Nhân và loạt sao nhí gánh vác kinh tế chính cho gia đình

Mới đây, trong livestream, Thiện Nhân kể rằng từ lúc đăng quang quán quân Giọng hát Việt nhí vào năm 2014 đến nay, số tiền đi hát, hầu như do anh chị của cô quản lý, cất giữ. Hai năm trở lại đây, Thiện Nhân mới được quyền giữ một số tiền nhỏ. Tuy nhiên, mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình từ việc thuê nhà cho anh chị đến chuyện cha mẹ ở quê đều do nữ ca sĩ quán xuyến. Ảnh: FBNV "Tôi là con út mà phải lo toàn bộ tài chính cho gia đình. Tôi nghĩ cha mẹ lớn tuổi nên có bao tiền cũng cho mà không suy nghĩ gì. Có những thời điểm, tôi không có đồng nào trong người. Tiền đặt vé máy bay từ Bình Định vào TP HCM cũng không đủ. Tôi không muốn mọi người trong nhà phải chịu khổ nên luôn bao bọc, bảo vệ”, quán quân Thiện Nhân nói. Ảnh: FBNV Tuy nhiên, giọng ca 20 tuổi cho biết, giờ đây, cô cảm thấy tổn thương, đau lòng vì gia đình. Theo Thiện Nhân, gia đình phản đối chuyện cô hẹn hò đồng giới. Ngoài ra, 1 năm qua, cô mất quyền kiểm soát fanpage mang tên Thiện Nhân do gia đình năm giữ. Thiện Nhân cắt đứt liên lạc với gia đình trong một tuần qua với mong muốn lấy lại fanpage. Ảnh: FBNV Không chỉ Thiện Nhân, một số sao nhí như Hồ Văn Cường, Phương Mỹ Chi cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình. Ảnh: FBNV Nhờ thu nhập khủng, Phương Mỹ Chi mở cho mẹ một quán chè và mua cho gia đình một căn nhà khang trang tại TP HCM. Khi rảnh rỗi, Phương Mỹ Chi thường đưa gia đình đi du lịch. Ảnh: FBNV Phương Mỹ Chi đặt mục tiêu phát triển sự nghiệp để mua nhà lớn hơn và xe hơi cho gia đình. Ảnh: FBNV Một số người nghĩ rằng Phương Mỹ Chi nổi tiếng nên bố mẹ của nữ ca sĩ sẽ không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, Phương Mỹ Chi không nghĩ vậy. Ảnh: FBNV "Tôi thấy rằng dù mình có nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền đến đâu thì ba mẹ cũng chẳng bao giờ thôi cực khổ. Chỉ khác ở chỗ là ngày xưa ba mẹ vất vả lao động chân tay, còn bây giờ dù nhà ổn hơn nhưng họ lại cực khổ về đầu óc", Phương Mỹ Chi chia sẻ trong chương trình "Tôi tuổi teen". Ảnh: FBNV Hồ Văn Cường xuất thân nghèo khó. Bố ruột nam ca sĩ làm công việc thợ hồ còn mẹ ruột Hồ Văn Cường làm rẫy mướn. Khi trở thành quán quân Thần tượng âm nhạc nhí 2016, Hồ Văn Cường trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Ảnh: Người lao động Năm 2021, Hồ Văn Cường rời công ty quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung. Anh nhận đủ tiền cát sê, số tiền cố ca sĩ Phi Nhung hứa tặng. Ngoài ra, Hồ Văn Cường được danh ca Ngọc Sơn dìu dắt, chỉ dạy và giúp nhận các show diễn. Ảnh: FBNV Chia sẻ với Pháp luật và xã hội, phía đại diện Hồ Văn Cường cho biết show diễn gần nhất anh nhận được cát sê 200 triệu đồng. Tuy nhiên, nam ca sĩ phải trình diễn hơn 10 bài và nhờ có sự kết nối của Ngọc Sơn, bầu Thụy. Ảnh: Dân Việt Hiện tại, Hồ Văn Cường sống cùng bố mẹ tại nhà thuê. Ảnh: Yan Xem video "Thiện Nhân trong chương trình Giọng hát Việt nhí". Nguồn VTV3

