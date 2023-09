Thiên Ân vóc dáng thon thả, đẹp miễn chê sau 1 năm đăng quang

Sau đêm chung kết Miss Grand International 2022, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch cuộc thi đã nhận xét những nhược điểm cơ thể của Thiên Ân như lưng dài, chân ngắn, đùi to. Tuy nhiên, sau một năm, vóc dáng của Thiên Ân đã thay đổi rõ rệt. Thân hình cô thon gọn hơn, đặc biệt là phần đùi và eo. Nhờ tập luyện chăm chỉ, ba vòng của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 ngày càng đẹp mắt. Không chỉ vóc dáng mà thần thái và nhan sắc của người đẹp sinh năm 2000 cũng thăng hạng thấy rõ sau một năm lên ngôi hoa hậu. Xương quai xanh nhô cao, đôi tay thon gọn, Đoàn Thiên Ân tự tin khi mặc những chiếc váy cup ngực. Vóc dáng đạt chuẩn, người đẹp gốc Long An mặc trang phục gì cũng hấp dẫn. Người đẹp gốc Long An lên ngôi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 nhờ khả năng thuyết trình và trả lời ứng xử thông minh, thuyết phục ban giám khảo cuộc thi. Vóc dáng, thần thái, nhan sắc của Thiên Ân đều được ngợi khen hết lời sau một năm đăng quang. Sau một năm lên ngôi hoa hậu, Thiên Ân cũng đã giúp cuộc sống của hai cha con cô bớt vất vả hơn. Người đẹp 23 tuổi cho biết, cha con cô đã không còn phải ở nhà trọ nhỏ nữa mà chuyển đến một căn chung cư để sống.Xem video: "Đoàn Thiên Ân trong bán kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế". Nguồn Sen Vàng:

