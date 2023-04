Thí sinh tự thiêu và những tiết mục gây sốc ở Britain's Got Talent

Tối ngày 6/4, trong chương trình Britain's Got Talent, thí sinh Thomas Vu vừa giải khối Rubik vừa để cơ thể "bốc cháy”. Ảnh: Vietnamnet Tiết mục tự thiêu trong Britain's Got Talent khiến nhiều khán giả sốc. Theo Daily Mail, Thomas Vu đã phủ lên người lớp gel chống cháy. Ảnh: Vietnamnet Tiết mục của Lorna Bliss trong Britain's Got Talent năm 2011 cũng gây xôn xao. Trong đêm thi, thí sinh này cố gắng trình diễn ca khúc "Toxic" giống Britney Spears. Không chỉ mặc xuyên thấu, Lorna Bliss nằm dài trên bàn của giám khảo cuộc thi và “đòi” hôn giám khảo Amanda Holden. Ảnh: Dân Trí Phần trình diễn của Lorna Bliss bị đánh giá tệ hại khiến cô bị loại. Ảnh: Daily Mail Trong Britain's Got Talent năm 2012, thí sinh Beatrix Von Bourbo lột dần từng lớp áo khiến khán giả sốc. Ảnh: Vietnamnet Màn cởi áo của thí sinh Britain's Got Talent bị ném đá dữ dội. Ảnh: Vietnamnet Trong Britain’s Got Talent năm 2013, James More khiến nhiều người phải thót tim vì thăng bằng cơ thể trên mũi kiếm. Ảnh: Zing Trong chương trình Britain’s Got Talent năm 2019, hai anh em Vardanyan Brothers giữ thăng bằng bằng hai lưỡi kiếm khiến khán giả không khỏi lo lắng. Ảnh: Tiền Phong Xem video: "Tiết mục tự thiêu trong Britain’s Got Talent". Nguồn Vietnamnet

