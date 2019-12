Thanh Khoa giản dị về nước sau đăng quang Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019

Vượt qua 50 người đẹp đến từ các quốc gia, Thanh Khoa đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019. Sau hành trình chinh phục vương miện, tối 22/12 Thanh Khoa đã trở về nước trong sự chào đón của người thân gia đình. Trở về trong niềm kiêu hãnh, tân hoa hậu xuất hiện với trang phục đơn giản trong màu cờ sắc áo Việt Nam. Hình ảnh rạng rỡ của Hoa hậu Thanh Khoa ở sân bay. Thanh Khoa được gia đình người thân chào đón và tặng hoa khi trở về. Đáp lại tình cảm của mọi người, nàng hậu còn sải bước catwalk ngay giữa sân bay. Thanh Khoa chia sẻ, yếu tố giúp cô chạm tay đến vương miện danh giá là nhờ vào kỹ năng người mẫu, sự chuyên nghiệp cũng như đúng giờ giấc của mình. Thanh Khoa thổ lộ, bản thân vẫn còn những cảm xúc lâng lâng pha lẫn sự hạnh phúc khi đăng quang. Cô chia sẻ: “Khoa biết chiếc vương miện mình đang đội không chỉ là minh chứng cho nhan sắc mà còn về trí tuệ và kiến thức của một cô hoa hậu. Trước mắt Khoa sẽ hoàn thành việc học tại trường, trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng mềm để chứng minh mình xứng đáng cho việc trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Sinh viên Thế giới”. Trước khi trở thành tân Hoa hậu Sinh viên Thế giới, Thanh Khoa sở hữu khá nhiều thành tích nổi bật khác như: giải Gương mặt thời trang cuộc thi Elite Model Look 2014, Top 5 Asian Top Fashion Model of the Year trong khuôn khổ Asian Fashion Award 2014. Gần đây nhất, Thanh Khoa tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2019 và lọt Top 15 chung cuộc. Xem video "Thanh Khoa đăng quang Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019". Nguồn NVCC:

