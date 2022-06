Sự nghiệp diễn xuất của MC Phan Anh trước phim đang chiếu trên VTV

Bộ phim "Lối nhỏ vào đời" vừa lên sóng VTV1 khung giờ vàng - 21h từ thứ 2 đến thứ 3. Dự án có sự tham gia của MC Phan Anh. Ảnh: Tiền Phong Trong "Lối nhỏ vào đời", Phan Anh đóng vai Hoàng - người đàn ông thành đạt trong công việc nhưng hôn nhân không hạnh phúc. Do Phan Anh từng vướng lùm xùm từ thiện nên sự xuất hiện của anh trong “Lối nhỏ vào đời” gây ra những ý kiến trái chiều. Ảnh: Tiền Phong Trước “Lối nhỏ vào đời", Phan Anh từng đóng một số phim. Năm 2010, nam MC góp mặt trong phim “Có lẽ bởi vì yêu”. Đây là bộ phim đầu tay của Phan Anh. Ảnh: Vietnamnet Trong “Có lẽ bởi vì yêu”, Phan Anh vào vai Nam Anh - một doanh nhân yêu Hạ My (Thanh Huyền đóng) qua những dự án từ thiện ở trại trẻ mồ côi. Ảnh: VTC Năm 2011, Phan Anh góp mặt trong phim “Cầu vồng tình yêu”. Anh vào vai Thế Hiển - một chàng trai 30 tuổi ngờ nghệch, nhát gan, bạ đâu nói đấy, luôn biểu hiện thái độ tiêu cực mặc dù vẫn phục tùng những quan niệm gìn giữ nền nếp gia phong của gia đình nhưng hành động của anh lại luôn đi ngược với mong muốn của mọi người. Ảnh: Vietnamnet Trong cuộc phỏng vấn với Đẹp năm 2012, Phan Anh cho hay, khi diễn vai Thế Hiển, vì là tay ngang, anh diễn hơi bị cường điệu. Ảnh: Dân Việt Phan Anh từng đóng phim “Bản di chúc bí ẩn” của đạo diễn Trịnh Lê Phong, nằm trong series phim “Cảnh sát hình sự”. Ảnh: Dân ViệtVai diễn của Phan Anh trong “Bản di chúc bí ẩn” là Hoàng Dũng - một người đàn ông dám đứng lên đấu tranh cho lợi ích của gia đình và tập đoàn Hoàng Hà. Ảnh: Vietnamnet Phan Anh cho biết ban đầu khi đọc kịch bản “Bản di chúc bí ẩn”, anh đã từ chối vì anh cảm thấy đây là vai diễn khó, bản thân anh khó lòng có thể hoàn thành tốt diễn biến tâm lý của nhân vật này. Thế nhưng, nhờ diễn viên Kim Oanh - bà xã của đạo diễn Trịnh Lê Phong thuyết phục và động viên, anh mới “liều lĩnh” để đảm nhận vai diễn quan trọng của bộ phim. Ảnh: Hà Nội mới Phan Anh từng tham gia bộ phim kinh dị "Lời nguyền huyết ngải". Nam MC thủ vai Bình – một chàng trai say mê nghiên cứu, dũng cảm, gan dạ có phần lạnh lùng. Ảnh: Dân Việt Xem video "Ngọc Hân đàn hát cùng MC Phan Anh". Nguồn FBNV

