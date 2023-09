Sự nghiệp của Mỹ Linh trước khi thi “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”

Thông tin diva Mỹ Linh góp mặt trong cuộc thi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Mỹ Linh sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Theo Dân Trí, mẹ cô là công nhân Xí nghiệp Dược phẩm TW2, bố Mỹ Linh là giáo viên dạy Văn sau chuyển thành công nhân, thầu xây dựng. Từ lúc còn rất nhỏ, Mỹ Linh đã thích hát. Năm 1991, tham gia Giọng hát hay PTTH toàn quốc lần thứ 2, Mỹ Linh giành huy chương vàng cùng với giải dành cho người hát về thầy cô và mái trường hay nhất. Hai năm sau, Mỹ Linh thi đỗ thủ khoa thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội. Mỹ Linh chia sẻ trên An Ninh Thủ Đô, do mải miết chạy show nên cô nợ hết môn này đến môn khác, cuối cùng không thể tốt nghiệp khoa thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội do môn thể dục. Năm 2014, Mỹ Linh thi tuyển vào học lại và tốt nghiệp sau bốn năm học. Theo Một Thế Giới, năm 1993, Mỹ Linh cùng ban nhạc Hoa sữa tham gia Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc. Cô giành giải nhì cùng giải Ca sĩ trẻ gây ấn tượng nhất với ca khúc Thì thầm mùa xuân. Sau Thì thầm mùa xuân, Mỹ Linh có nhiều bản hit như: Tóc ngắn, Hương ngọc lan, Trưa vắng, Trên đỉnh Phù Vân, Chị tôi, Khúc giao mùa, Em mơ về anh. Theo Vietnamnet, năm 2003, các producers của Maximus Studios tại Central California hết lời khen ngợi giọng hát của Mỹ Linh: "Linh rất đặc biệt, cô ấy có chất giọng mạnh và đẹp. Khi cô ấy thu âm ở phòng thu của chúng tôi tại California, tất cả mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt thốt lên: Thật tuyệt vời, về một khía cạnh nào đó, giọng cô ấy có thể sánh ngang Gloria Estefan và Celine Dion". Mỹ Linh được mệnh danh là diva làng nhạc Việt cùng Thanh Lam, Hà Trần và Hồng Nhung. Theo VOV, Mỹ Linh ban đầu không dám nhận lời tham gia cuộc thi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vì ngại nhảy và sợ bị nhận xét khi thể hiện vũ đạo. Tuy nhiên, được chồng và con gái, học trò ủng hộ, Mỹ Linh quyết định tham gia. Cùng với Mỹ Linh, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng còn có sự tham gia của: Bảo Anh, Hoàng Oanh, Vân Hugo, Huyền Baby, Thu Phương, Yến Trang, Uyên Linh, Ninh Dương Lan Ngọc, Hà Kino, Thu Ngọc, Diệu Nhi, Tú Vi, Phạm Lịch… Ảnh: Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Xem video: "Ngày của mẹ, trò chuyện với ca sĩ Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh". Nguồn VTV3

