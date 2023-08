Sự nghiệp của Bi Rain trước khi hứng chịu “biển đen im lặng”

Mới đây, theo Allkpop, trong một chương trình diễn ra tại Los Angeles (Mỹ), Bi Rain tham gia với vai trò khách mời biểu diễn. Đáng chú ý, nam ca sĩ dính “biển đen im lặng”. Ảnh: Hoa Học Trò. Nhiều người cho rằng Bi Rain bị “biển đen im lặng” vì khán giả không hài lòng khi nam ca sĩ bỏ bê các nhóm nhạc anh thành lập và quản lý. Ảnh: Petrotimes. Bi Rain xuất thân nghèo khó. Gia đình anh túng thiếu đến nỗi không có tiền để cho mẹ của nam ca sĩ chữa bệnh tiểu đường. Có lúc, anh và gia đình còn không có nhà để ở. Để đổi đời, Bi Rain quyết tâm học hát và nhảy. Ảnh: Người Lao Động. Mẹ của Bi Rain qua đời năm 2000 khi nam ca sĩ chưa nổi tiếng. Ảnh: Elle Theo Zing, năm 2002, Bi Rain khởi nghiệp với album Bad guy. Sản phẩm âm nhạc này đã giúp chồng Kim Tae Hee nổi tiếng toàn châu Á. Ảnh: Người Lao Động. Bi Rain tiếp tục gặt hái thành công với album Ways to avoid the sun năm 2004 và It’s raining năm 2006. Ảnh: Vietnamplus. Bi Rain còn đóng phim. Bộ phim nam ca sĩ tham gia đầu tiên là Sang Doo, let's go to school - Tìm lại tình yêu năm 2003. Ảnh: Zing. Khi đóng cặp với Song Hye Kyo trong Ngôi nhà hạnh phúc năm 2004, Bi Rain trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu xứ Hàn. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục tham gia nhiều dự án phim như: Yêu dại khờ, Khi người điên yêu và Cô gái đáng yêu. Ảnh: Dân Việt. Không chỉ dừng lại ở thị trường Hàn Quốc, Bi Rain tấn công sang thị trường Trung Quốc với bộ phim Hồng nhan lộ thủy và Người tình kim cương cũng như thị trường Hollywood với Sát thủ Ninja, Mật danh, Hoàng tử. Ảnh: HTV. Năm 2007, Bi Rain lọt top những người nổi tiếng ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bầu chọn. Ảnh: Elle. Xem video: "Sân khấu đỉnh cao của Bi Rain". Nguồn Zing

