Stylist của Chi Pu tiết lộ chuyện khó tin ở hậu trường "Đạp gió"

Trên trang cá nhân của mình, Hoàng Ku khiến fan thích thú khi liên tục chia sẻ ảnh cũng như thông tin hậu trường Đạp gió 2023 - show âm nhạc đình đám ở Trung Quốc mà Chi Pu đang tham gia. Cô cùng team với các nghệ sĩ Ella, Ngô Thiến và Trương Gia Nghê. Trước khi có màn biểu diễn thành công với hình ảnh tỏa sáng sân khấu, stylist của Chi Pu tiết lộ hậu trường sửa trang phục đầy "sóng gió". Theo đó, anh chia sẻ: "15 phút trước khi quay hình, tỷ tỷ thay đồ… mới phát hiện ra team phục trang của chương trình làm mất cái vòng cổ. Team phục trang & PD tìm loạn khắp cả trường quay. 2 phút trước khi ghi hình, phải quyết định lấy kéo cắt phần gấu váy để lấy vải may thành vòng cổ. Thế là hai người một người tháo chỉ một người cầm kéo cắt váy xoẹt xoẹt tốc độ ánh sáng. 30 giây trước khi ghi hình đạo diễn lao vào phòng makeup hét lên “Hết giờ rồi! Không khâu nữa”. Các bộ đàm réo liên tục… Chúng tôi cũng hét lên: “Không được. Nghệ sĩ của chúng tôi không thể mặc váy rách ghi hình. Lỗi này đâu phải của chúng tôi. Chúng tôi cần 5 phút để chỉnh lại trang phục!”. Hoàng Ku cho biết thêm: "Lúc đó cắt cái váy khi Chi đang mặc trên người luôn. Chiếc váy tả tơi phần gấu trông cũng thương lắm ấy. Tôi chưa bao giờ khâu váy trong 1 tình trạng tay nhanh hơn não, đầu óc không có thời gian để phản xạ như vậy luôn. Trong vòng 15 giây, tôi có gắng hết sức chỉ khâu lược được 1/4 chiếc gấu váy. Đang khâu với tốc độ ánh sáng như vậy mà đạo diễn lại hét lớn: ”Dừng hết lại!”, xong cùng lúc các bạn PD lùa Chi Pu vào set quay trong tình trạng mặt hốt hoảng và chiếc váy lem nhem chưa được khâu hoàn chỉnh. Mà một khi tỷ tỷ vào set quay là sẽ bị cô lập với ê-kíp luôn, chúng tôi kiểu “không hiểu chuyện gì xảy ra… rồi lát nữa diễn stage thì sao?… sao lại như thế được?”. "Sau đó, team phục trang vội vàng lấy phần vải từ gấu váy để đưa vào xưởng may, may lại cái vòng cổ. Còn team Việt Nam thì thấp thỏm ở phòng makeup chờ tin… Đến lúc trước màn công diễn, chúng tôi có 10 phút gặp lại Chi để dặm phấn và chỉnh trang lại trang phục thì váy đã được ê-kíp khâu hoàn thành chỉn chu rồi. Số anh em tôi vất vả. Lúc nào cũng gặp chuyện trên trời rơi xuống, khó khăn và thử thách, nhưng trộm vía kết quả lại tuyệt vời. Nên mọi công sức đều cảm thấy xứng đáng", Hoàng Ku thở phào nhẹ nhõm. Mới đây, Hoàng Ku còn gây thích thú khi chia sẻ clip làm nail cho các tỷ tỷ ở hậu trường. Anh còn đùa vui rằng: "Hoàng Ku và Chi Pu góp vốn mở tiệm nail ở Hồ Nam. Khách quen Ella và Ngô Thiến khen nức nở". Chi Pu "PR" cho stylist của mình trước mặt Ngô Thiến. Theo Hoàng Ku, Chi Pu phải thay 10 bộ trang phục trong một tập ghi hình. Hoàng Ku tiết lộ màn tháo đồ, xé váy áo gây sốt của Chi Pu trên sân khấu do anh nghĩ ra. Hoàng Ku chia sẻ vui ở hậu trường: "Mỗi lần ghi hình là tách biệt tỷ tỷ với ê-kíp, khóa trong khóa ngoài để đảm bảo tính tuyệt mật... Lần đầu thấy các Celeb hạng A như đi thi học sinh giỏi". Xem video: "Chi Pu trên sân khấu Đạp gió 2023". Nguồn FBNV

