Song Luân đẹp trai ngời ngời, Trường Giang lo mất Nhã Phương cũng phải!

Nhã Phương (trong ảnh) được đồn thổi đóng nữ chính phim "Hậu duệ mặt trời" cùng Song Luân (trong ảnh) nhưng cuối cùng Khả Ngân mới là nữ chính. Theo một đoạn tin nhắn trên mạng xã hội, Nhã Phương bỏ vai vào phút chót là do Trường Giang không cho đóng. Ảnh:Vietnamnet Không ít người đoán già đoán non Trường Giang e ngại nam chính Song Luân nên mới không cho bạn gái đóng vai này. Ảnh: Fanpage Đóng nam chính phim "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt, Song Luân nhận được sự ủng hộ bởi vẻ ngoài điển trai. Ảnh: Fanpage Sinh năm 1991, Song Luân sở hữu gương mặt đẹp hút hồn. Ảnh: FBNV Nam diễn viên phim "Hậu duệ mặt trời" đốn tim fans với nụ cười má lúm đồng tiền. Ảnh: FBNV Ngoài gương mặt điển trai, Song Luân còn có chiều cao người mẫu, thân hình 6 múi quyến rũ. Ảnh: FBNV

Diễn viên Song Luân nam tính, là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái. Ảnh: Danviet So với các mỹ nam xứ Hàn, Song Luân điển trai không kém cạnh. Ảnh: Saostar Song Luân còn chiếm trọn trái tim của nhiều fans nữ bởi giọng hát đầy ấm áp. Ảnh: KhamphaNam thần Song Luân được nhiều người đặt kỳ vọng khi tham gia diễn xuất trong phim "Hậu duệ mặt trời". Ảnh: Nguoinoitieng Mời quý độc giả xem trailer phim "Hậu duệ mặt trời". Nguồn: Youtube

