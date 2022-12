Song Joong Ki và dàn tình cũ của Song Hye Kyo giờ ra sao?

Sau khi đóng chung phim "Hậu duệ của mặt trời", Song Joong Ki theo đuổi Song Hye Kyo mãnh liệt. Cặp đôi nên duyên vợ chồng vào tháng 10/2017. Sau đám cưới với Song Hye Kyo, Song Joong Ki vẫn luôn cưng chiều bà xã hết mực. Ảnh: Sina Tuy nhiên, hạnh phúc của cặp đôi ngắn chẳng tày gang. Năm 2019, cả hai tuyên bố ly hôn, không tiết lộ lý do hôn nhân tan vỡ. 3 năm sau khi ly hôn, Song Joong Ki xác nhận hẹn hò một cô gái người Anh. Ảnh: Naver Bạn gái của Song Joong Ki được cho là diễn viên Katy Louise Saunders. Tài tử và người yêu quen nhau do người quen giới thiệu vào năm ngoái. Ảnh: Đẹp, Tiền Phong Lee Byung Hun được cho là mối tình đầu của Song Hye Kyo. Cả hai gặp và nảy sinh tình cảm khi đóng phim vào năm 2001. Sau 1 năm gắn bó, cặp đôi bất ngờ tuyên bố chia tay. Ảnh: Zing Nói về lý do chia tay, Song Hye Kyo úp mở không còn tin tưởng tình cũ sau những lời nói dối. Khi cuộc tình tan vỡ, cô đau khổ hơn cả. Song Hye Kyo mất ăn, mất ngủ, thậm chí sụt cân. Ảnh: Thế giới trẻ Chia tay Song Hye Kyo, Lee Byung Hun hẹn hò Lee Min Jung trong 7 năm trước khi làm đám cưới vào năm 2013. Ảnh: Zing Năm 2014, khi vợ đang bầu bí, tình cũ của Song Hye Kyo bị hai cô gái trẻ tống tiền gần 5 triệu USD (khoảng 100 tỷ đồng) để đổi lại đoạn video ghi lại cảnh ba người đùa nhau những câu rất tục tĩu. Hai cô gái này, một người là người mẫu Lee Ji Yeon và một là nữ ca sĩ Dahee trong nhóm GLAM. Lee Byung Hun bị Lee Ji Yeon tố chuyện ngoại tình. Khi Byung Hun nói lời chia tay sau 3 tháng, Lee Ji Yeon đau khổ nên quyết định dùng clip tống tiền. Khi đó, Lee Byung Hun gửi đơn tới cảnh sát việc bị Da Hee và Lee Ji Yeon tống tiền. Cuối cùng, hai cô gái nhận mức án là 14 và 12 tháng tù giam. Ảnh: Người lao động Vượt qua giông bão, vợ chồng Lee Byung Hun đã sum họp bên nhau và chào đón con trai đầu lòng vào ngày 31/3/2015. Ảnh: Vietnamnet Song Hye Kyo thừa nhận hẹn hò Hyun Bin năm 2009. Sau 3 năm, cả hai chia tay. Chuyện tình của Song Hye Kyo và Hyun Bin tan vỡ được cho là vì áp lực của dư luận. Ảnh: Newsen Hyun Bin kết hôn với Son Ye Jin năm 2022. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng hồi tháng 11 vừa qua. Ảnh: Zing Xem video "5 nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc". Nguồn Vietnamnet

