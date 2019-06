Sơn Tùng M-TP khoe ảnh mới, fan nháo nhào đoán sắp tung MV

Mới đây, trên trang cá nhân, Sơn Tùng M-TP chia sẻ một tấm hình có phông trắng in dòng chữ “Hãy trao cho anh”. Nam ca sĩ gốc Thái Bình tiếp tục úp mở sản phẩm mới khi đăng tải một tấm poster của mình in dòng chữ "Hãy trao cho anh". Sơn Tùng M-TP còn viết dòng tiếng Anh tạm dịch: "Các bạn đã sẵn sàng cho một điều gì mới mẻ chưa? Đừng quên lời hứa của mình" và các hashtag như "Hãy trao cho anh", "Give it to me". Người hâm mộ dự đoán "Hãy trao cho anh" là một sản phẩm âm nhạc mới của Sơn Tùng M-TP sắp được trình làng. Các fan quốc tế cũng bày tỏ sự quan tâm trước những chia sẻ của nam ca sĩ gốc Thái Bình. Nhiều fan trung thành còn chia sẻ đã chuẩn bị tinh thần để cày view cho sản phẩm mới của thần tượng. Ngô Kiến Huy hay H'hen Niê cũng rất háo hức chờ đợi Sơn Tùng tung MV. Lần gần đây nhất Sơn Tùng ra mắt MV là vào tháng 5/2018 với sản phẩm mang tên "Chạy ngay đi". Cuối năm 2018, rapper Snoop Dogg tiết lộ kế hoạch hợp tác với nam ca sĩ gốc Thái Bình khiến fan vô cùng phấn khích. Ảnh: Zing Không thể phủ nhận tài năng của Sơn Tùng M-TP. Khi phát hành, các MV của giọng ca gốc Thái Bình luôn công phá mạng xã hội. Tuy nhiên, đã thành thông lệ, nam ca sĩ sinh năm 1994 thường xuyên gây ồn ào mỗi lần ra MV. Xem video "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng. Nguồn Youtube nhân vật

