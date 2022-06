Soi từng chi tiết quốc phục của đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Universe

Tối 14/6, vòng thi Trang phục dân tộc (National Costume) thuộc khuôn khổ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chính thức diễn ra. Thiết kế giành giải nhất là "Chiếu Cà Mau" của Nguyễn Quốc Việt. Trang phục lấy ý tưởng từ làng chiếu Cà Mau. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Theo 2Sao, "Chiếu Cà Mau" sẽ trở thành quốc phục của Hoa hậu Hoàn vũ Hoàn vũ Việt Nam 2022 tại đấu trường Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2022.Ảnh: Fanpage Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ở các mùa giải trước, đại diện Việt Nam đã có nhiều quốc phục gây ấn tượng. Năm 2018, H’hen Niê mang đến đấu trường nhan sắc bộ quốc phục "Bánh Mì". Ảnh: Lao động Hình ảnh bộ quốc phục "Bánh Mì" của H'hen Niê ở phần thi trang phục dân tộc tại cuộc thi xuất hiện trên báo Mỹ, Thái Lan, Philippines. Ảnh chụp màn hình Năm 2021, một chuyên trang tổng hợp tin tức ở Mỹ công bố bình chọn Top 10 trang phục dân tộc ấn tượng nhất lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, trong đó có “Bánh Mỳ”. Ảnh: Vietnamplus Năm 2009, Thùy Lâm mang đến Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới bộ quốc phục được cách điệu từ trang phục của Nam Phương hoàng hậu. Ảnh: Vietnamnet Thùy Lâm lọt top 10 người đẹp có Trang phục dân tộc ấn tượng nhất. Ảnh: Vietq Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2012, Diễm Hương trình diễn bộ quốc phục thêu hoa văn thổ cẩm. Ảnh: Khám phá Trang phục của Diễm Hương lọt top 10 Trang phục truyền thống xuất sắc nhất. Ảnh: Ngôi sao Trương Thị May diện chiếc áo dài họa tiết hoa sen trên chất liệu lụa truyền thống tại mùa giải năm 2013. Ảnh: Vietnamnet Trang phục của Trương Thị May được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties bình chọn là trang phục dân tộc đẹp nhất châu Á và lọt top 5 trang phục đáng ngắm nhìn nhất do chuyên trang sắc đẹp Missosology đánh giá. Ảnh: An ninh thủ đô Ở mùa giải năm 2015, Phạm Hương chọn trang phục áo dài lấy ý tưởng từ chim hạc, cây tre và lá trúc. Ảnh: Pháp luật plus Ở mùa giải năm 2019, Hoàng Thùy mang đến đấu trường nhan sắc quốc tế "Cafe phin sữa đá". Ảnh: Vietnamnet "Kén em" là bộ trang phục dân tộc Khánh Vân mang đến Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020. Tác giả của bộ trang phục là NTK Khoa Lỗ. Khi trình diễn, Khánh Vân gặp trục trặc do chiếc kén bật trở lại khiến cô phải bỏ qua phần tương tác với bánh quay tơ. Ảnh: Dân Việt Quốc phục "Bánh tét" của Á hậu Kim Duyên được chuyên trang sắc đẹp Missosology bình chọn ấn tượng nhất ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2021. Ảnh: FB Kim Duyên Xem video "Minh Tú reaction phần thi trang phục dân tộc của Khánh Vân tại Miss Universe 2021". Nguồn Minh Tú

