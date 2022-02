Soi tổ ấm hạnh phúc của Lê Bê La sau khi bí mật tái hôn

Trong cuộc phỏng vấn với Dân Trí cuối tháng 12/2021, Lê Bê La xác nhận cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ từ 5 năm trước cũng như việc tái hôn diễn ra cách đây 2 năm. Nữ diễn viên không công khai ảnh rõ mặt lẫn danh tính người chồng thứ hai. Dịp Valentine 2022, Lê Bê La khoe ông xã yêu thương con riêng của cô. Nữ diễn viên viết: "Cảm ơn anh đã yêu và chăm sóc gia đình mình một cách tốt nhất. Cảm ơn anh đã là ông bố tuyệt vời, đã thương và lấp đầy những khoảng trống cho con trai Khai Tâm. Vợ biết ơn anh. Cả nhà thương Bố rất nhiều. P/s: Ngày đầu con đến lớp". Vợ chồng Lê Bê La hiện tại có một con gái chung tên Bình An. Bé Bình An chào đời vào đầu tháng 12/2021. Lê Bê La thường xuyên đăng tải hình ảnh cô công chúa của mình.Con gái của Lê Bê La ngày càng đáng yêu. Bé Bình An "đốn tim" với hình ảnh mặc trang phục yếm đón Tết. Nữ diễn viên phim "Cổng mặt trời" chú thích hài hước: "Nhà có đứa con gái tưởng năm nay được nhờ. Kêu ra canh nồi bánh chưng cho mẹ chuẩn bị hoa trái đồ trong nhà mà ra thấy chui vô thúng ngủ say mê". Lê Bê La khoe con gái bụ bẫm khi hơn 2 tháng tuổi. Con trai đầu lòng của Lê Bê La rất cưng chiều em gái. Theo Ngôi sao, sau thời gian ở cữ tại Đắk Lắk, Lê Bê La và con gái trở lại TP HCM cùng chồng và con trai. Nữ diễn viên dự định quay lại nghề diễn khi con gái được 3-4 tháng tuổi. Ngoài chăm sóc con cái, Lê Bê La dành thời gian cho bạn bè. Cách đây không lâu, cô hội ngộ Vân Trang, Thúy Diễm, Ái Châu. Lê Bê La đang tích cực tập luyện để lấy lại vóc dáng sau khi sinh con. Xem video "Trò chuyện cùng hai chị em Lê Bê La và Lê Chi Na". Nguồn THVL Giải trí

