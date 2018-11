Soi tình trường và cuộc sống bên vợ ba trẻ đẹp của Chiến Thắng

Chiến Thắng từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một mối tình "suýt cưới" trước khi kết hôn lần 3. So với những người đến sau thì danh tính người vợ đầu tiên vẫn được anh giấu kín. Người vợ thứ 2 của danh hài gốc Vĩnh Phúc là Nguyễn Thanh Tám - bạn học của diễn viên hài này từ thời cấp 3. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đó đã kết thúc vào cuối năm 2015. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, danh hài sinh năm 1975 công khai chuyện tình yêu và xác định tiến tới hôn nhân với một cô gái xinh xắn kém anh 18 tuổi là Ngọc Ánh. Tuy nhiên, đến gần ngày ra mắt nhà gái, anh lại phát hiện Ngọc Ánh giấu chuyện có con riêng nên đã quyết định chia tay. Ảnh: Nguyễn Dũng. Cuối năm 2016, Chiến Thắng công khai bạn gái mới kém anh 15 tuổi có tên Thu Ngọc. Sau 12 ngày hẹn hò, cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng bất ngờ nửa năm sau, vợ ba của Chiến Thắng đệ đơn ly hôn với lý do Chiến Thắng đi làm về rất ít nói chuyện với cô nên hai người không có tiếng nói chung trong gia đình. Cuộc hôn nhân tan vỡ tưởng chừng không thể hàn gắn, thế nhưng sau 3 tháng ly hôn, cả hai lại bất ngờ tái hợp vì lý do vẫn dành cho nhau tình cảm sâu nặng. Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Chiến Thắng bên vợ ba yên bình hơn. Cả hai có con chung là một bé trai bụ bẫm mới được hơn 5 tháng tuổi. Nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ ảnh của các con với vợ trước lên trang cá nhân. Ngoài công việc, Chiến Thắng cũng dành thời gian chia sẻ, trò chuyện với vợ nhiều hơn. Thời gian rảnh, anh có thú vui vẽ tranh và ngân nga câu hát trên mạng. Xem video "Bị tố thuê vệ sĩ đánh khán giả, Chiến Thắng nói gì". Nguồn Youtube/ VTC9:

