Soi tài năng của mỹ nhân vượt mặt Chi Pu ở Đạp gió 2023

Mới đây, theo Zing, ở vòng đầu tiên của Đạp gió 2023, Chi Pu (phải) xếp hạng 8 trong số 33 thí sinh. Nghệ sĩ đứng đầu bảng xếp hạng là Ella Trần Gia Hoa - nhóm S.H.E. Ảnh: Zing Trong Đạp gió 2023, đối thủ Chi Pu hát ca khúc gắn liền với tên tuổi nhóm S.H.E mang tên “Brown eyes”. Ảnh: Yahoo Ella sinh năm 1981, thuộc nhóm S.H.E cùng Hebe Điền Phức Chân và Selina Nhậm Gia Huyên. Nhóm nhạc thành lập năm 2001, được nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X yêu thích với loạt hit: “Tinh cầu 621”, “Gần đây anh có khỏe không”, “Người yêu chưa trọn vẹn”, “Rừng mưa nhiệt đới”.... Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Trong nhóm S.H.E, Ella tạo dấu ấn bởi hình tượng tomboy, vui vẻ, lém lỉnh cùng giọng hát nội lực. Ảnh: Khám phá Ella biết chơi nhiều nhạc cụ như piano, kèn saxophone, ukulele, guitar (điện), sáo, trumpet. Cô còn có khả năng sáng tác nhạc. Ảnh: bazaarvietnam Ngoài ca hát, Ella còn đóng phim. Cô gây ấn tượng khi tham gia các phim: “Hoa hồng tình yêu", "Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ", "Vươn tới các vì sao". Ảnh: Saostar Ella từng làm cố vấn cố định về giọng hát cho thí sinh Idol Producer năm 2019, giám khảo cố định Ca sĩ giấu mặt năm 2016 và 2017. Ảnh: Zing Tài năng, nổi tiếng, Ella là một trong những đối thủ đáng gờm của Chi Pu và nhiều nghệ sĩ khác ở Đạp gió. Ảnh: Zing Xem MV "Cung đàn vỡ đôi" của Chi Pu. Nguồn Youtube Chi Pu

Mới đây, theo Zing, ở vòng đầu tiên của Đạp gió 2023, Chi Pu (phải) xếp hạng 8 trong số 33 thí sinh. Nghệ sĩ đứng đầu bảng xếp hạng là Ella Trần Gia Hoa - nhóm S.H.E. Ảnh: Zing Trong Đạp gió 2023, đối thủ Chi Pu hát ca khúc gắn liền với tên tuổi nhóm S.H.E mang tên “Brown eyes”. Ảnh: Yahoo Ella sinh năm 1981, thuộc nhóm S.H.E cùng Hebe Điền Phức Chân và Selina Nhậm Gia Huyên. Nhóm nhạc thành lập năm 2001, được nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X yêu thích với loạt hit: “Tinh cầu 621”, “Gần đây anh có khỏe không”, “Người yêu chưa trọn vẹn”, “Rừng mưa nhiệt đới”.... Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Trong nhóm S.H.E, Ella tạo dấu ấn bởi hình tượng tomboy, vui vẻ, lém lỉnh cùng giọng hát nội lực. Ảnh: Khám phá Ella biết chơi nhiều nhạc cụ như piano, kèn saxophone, ukulele, guitar (điện), sáo, trumpet. Cô còn có khả năng sáng tác nhạc. Ảnh: bazaarvietnam Ngoài ca hát, Ella còn đóng phim. Cô gây ấn tượng khi tham gia các phim: “Hoa hồng tình yêu", "Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ", "Vươn tới các vì sao". Ảnh: Saostar Ella từng làm cố vấn cố định về giọng hát cho thí sinh Idol Producer năm 2019, giám khảo cố định Ca sĩ giấu mặt năm 2016 và 2017. Ảnh: Zing Tài năng, nổi tiếng, Ella là một trong những đối thủ đáng gờm của Chi Pu và nhiều nghệ sĩ khác ở Đạp gió. Ảnh: Zing Xem MV "Cung đàn vỡ đôi" của Chi Pu. Nguồn Youtube Chi Pu