Soi sự nghiệp của Tuấn Hưng trước khi làm show ở ban công

Tuấn Hưng đang đứng trước nguy cơ bị xử phạt về hành vi vi phạm tiếng ồn nơi công cộng khi tổ chức nhiều đêm nhạc tại ban công nhà riêng trên phố Hàng Khay, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: FBNV Tuấn Hưng sinh ra trong một gia đình không có truyền thống làm nghệ thuật. Theo An ninh thủ đô, niềm đam mê ca hát của Tuấn Hưng bắt đầu khi anh được cô giáo chỉ định tham gia tiết mục văn nghệ của trường. Ảnh: An ninh thủ đô Năm 1998, nhóm “Quả dưa hấu” được thành lập, gồm Tuấn Hưng, Bằng Kiều, Tú Dưa và Tường Văn. Trong 2 năm hoạt động, nhóm có những bản hit như “Mặt trời dịu êm”, “Hè muộn”, “Get down”. Ảnh: Zing Sau khi “Quả dưa hấu” tan rã, Tuấn Hưng tạm dừng việc học ở trường Đại học Thăng Long để vào TP HCM lập nghiệp. Nhờ từng là thành viên của nhóm Quả dưa hấu, Tuấn Hưng khá đắt show tại các tụ điểm ca nhạc. Đến năm 2002, sự nghiệp ca hát của Tuấn Hưng có bước ngoặt khi anh thể hiện thành công ca khúc “Tình yêu lung linh”. Năm 2005, khi sự nghiệp đang có dấu hiệu xuống dốc, anh lấy lại được tên tuổi nhờ ca khúc “Dĩ vãng cuộc tình” và “Biết tìm đâu” do ca sĩ Duy Mạnh viết tặng Sau đó, Tuấn Hưng tiếp tục có những bản hit như: “Tìm lại bầu trời”, “Nắm lấy tay anh”, “Anh nhớ em”, “Sẽ không còn nữa”, “Cầu vồng khuyết”. Nam ca sĩ từng chia sẻ, cát-sê hát của anh dao động ở mức 70 triệu đến 100 triệu. Ảnh: Zing Tuấn Hưng từng ngồi ghế nóng gameshow âm nhạc Giọng hát Việt mùa giải năm 2015 và 2019. Ảnh: Lao động Nam ca sĩ từng lấn sân đóng phim. Năm 2010, Tuấn Hưng kết hợp với Mỹ Tâm, Quang Dũng trong bộ phim truyền hình “Cho một tình yêu”. Ảnh: Đất Việt Trong phim, Tuấn Hưng đảm nhận vai Tuấn Vũ - anh chàng đầu bếp có mối duyên nợ với Linh Đan (Mỹ Tâm đóng). Diễn xuất của Tuấn Hưng bị nhiều khán giả chê. Vì vậy, sau vai diễn này, nam ca sĩ chuyên tâm ca hát. Ảnh: Vnmedia Năm 2020, Tuấn Hưng tuyên bố, anh tạm nghỉ hát một thời gian để chăm sóc gia đình. Nam ca sĩ cũng bày tỏ, không phải anh giải nghệ mà chỉ là dừng lại để nạp thêm năng lượng cho bước đi tiếp theo. Ảnh: FBNV Xem video "Gặp gỡ ca sĩ Tuấn Hưng". Nguồn VTV24

