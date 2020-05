Soi nhan sắc Angelina Jolie phiên bản Việt bị antifan chê như chuyển giới

Mới đây, khi bị antifan chê “nhìn giống nam chuyển giới hơn”, siêu mẫu Minh Tú bức xúc đáp trả: "Thiệt ra người nổi tiếng hay người được công chúng quan tâm thì cũng là con người thôi. Họ có cuộc sống riêng tư và 24 giờ mỗi ngày, có được thêm một phút nào đâu. Đồng ý là may mắn nhận được sự quan tâm và yêu thương của công chúng. Nhưng có người này cũng có người kia. Nếu mình làm sai, họ góp ý đàng hoàng mình chấn chỉnh. Có những người mà cái nết ‘không chê vào đâu’ được”. Minh Tú bước chân vào làng mẫu vào năm 2010. Thời điểm tham gia Siêu mẫu Việt Nam 2011, chân dài có vóc dáng gầy gò, gương mặt kém thu hút. Khi tái xuất showbiz sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Minh Tú có diện mạo hoàn toàn mới khiến cô rơi vào nghi vấn dao kéo toàn bộ. Lý giải về sự "lột xác", chân dài 9x từng khẳng định diện mạo thay đổi nhờ ăn kiêng, công nghệ trang điểm và chế độ tập luyện thể thao. Minh Tú hiện tại sở hữu gương mặt thu hút với bờ môi dày quyến rũ, làn da nâu, vóc dáng săn chắc, gợi cảm. Với bờ môi dày quyến rũ, cô từng được cư dân mạng đặt biệt danh là Angelina Jolie của Việt Nam. Sự "lột xác" về ngoại hình giúp Minh Tú tiến xa trong giới người mẫu. Giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 được nhiều nhà thiết kế giao vị trí vedette hoặc mở màn. Năm 2017, Minh Tú tham gia Asia's Next Top Model. Tại sân chơi này, cô đoạt giải á quân. Cô còn lọt top 10 và đoạt giải Người đẹp châu Á tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018. Angelina Jolie phiên bản Việt còn làm giám khảo cuộc thi người mẫu The Face, đóng phim "Hoa hậu giang hồ". Minh Tú hiện là một trong những mỹ nhân Việt chuộng phong cách hở bạo. Mời quý độc giả xem video "Minh Tú trêu đùa Đồng Ánh Quỳnh". Nguồn Youtube

