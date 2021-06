Soi hôn nhân của Thành Long - Lâm Phụng Kiều giữa tin đồn tan vỡ

Theo Apple Daily, mới đây, rộ tin đồn Thành Long - Lâm Phụng Kiều ly hôn. Một số nguồn tin cho biết cặp đôi không gặp nhau hơn một năm qua, Thành Long đã bỏ việc ở hai công ty mà Lâm Phụng Kiều làm đại diện pháp nhân. Đại diện Thành Long phủ định tin đồn: "Tình cảm giữa họ rất tốt. Hai công ty vẫn hoạt động bình thường, chúng tôi chỉ điều chỉnh một chút nội bộ". Ảnh: Asiaone Năm 1981, Thành Long - Lâm Phụng Kiều vừa gặp nhau đã cảm nắng đối phương. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ngoài Lâm Phụng Kiều, Thành Long còn say nắng Lâm Thanh Hà và Đặng Lệ Quân. Lý do Thành Long kết hôn với Lâm Phụng Kiều là cả hai có con chung Phùng Tổ Danh sinh năm 1982. Ảnh: Sina Khi mang thai, Lâm Phụng Kiều từ bỏ sự nghiệp đang trên đà pháp triển. Cũng vì yêu Thành Long, bà chấp nhận tính trăng hoa của chồng, thậm chí chuyện Thành Long có con với Ngô Ỷ Lợi năm 1999. Ảnh: Vietnamnet Lâm Phụng Kiều luôn một lòng chờ đợi Thành Long. "Bao năm qua, tôi là người vợ vô hình của anh ấy, chờ đợi Thành Long rất khổ", mỹ nhân họ Lâm chia sẻ. Ảnh: Vietnamnet "Với cha tôi, quan trọng nhất là công việc và các huynh đệ. Khi tôi còn nhỏ, nhà chỉ có tôi, mẹ và bảo mẫu. Trong đêm, tôi thường nghe tiếng mẹ khóc", con trai của Thành Long cho hay. Ảnh: Thời đại plus Sự hy sinh âm thầm của Lâm Phụng Kiều cho gia đình khiến Thành Long cảm động. Trên báo chí, tài tử nhiều lần gửi lời cảm ơn đến bà xã. “Tôi chưa từng nói anh yêu em với vợ nhưng tôi thường xuyên nói với vợ cảm ơn em. Ba chữ này tôi sẽ nói suốt cuộc đời này”, Thành Long nói. Năm 2017, Thành Long quay MV "Tình yêu đã già" để tặng Lâm Phụng Kiều. "Hồi trẻ, hôn nhân với tôi có cũng được mà không có cũng được. Bây giờ già rồi tôi mới thấy gia đình quý giá đến thế nào", Thành Long cho hay. Thành Long cũng từng nói: "Lâm Phụng Kiều có vị trí không thể thay thế được đối với tôi. Cô ấy tốt đến nỗi tôi chẳng tìm ra lý do nào để có thể rời bỏ cô ấy". Vào sinh nhật lần thứ 66 của Lâm Phụng Kiều vào năm 2019, Thành Long mời Châu Kiệt Luân biểu diễn ca khúc “Thank you forever” (tạm dịch: Mãi mãi biết ơn em). Xem video "Vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn sau 27 năm - Tài sản của họ chia thế nào". Nguồn VTV TSTC

Theo Apple Daily, mới đây, rộ tin đồn Thành Long - Lâm Phụng Kiều ly hôn. Một số nguồn tin cho biết cặp đôi không gặp nhau hơn một năm qua, Thành Long đã bỏ việc ở hai công ty mà Lâm Phụng Kiều làm đại diện pháp nhân. Đại diện Thành Long phủ định tin đồn: "Tình cảm giữa họ rất tốt. Hai công ty vẫn hoạt động bình thường, chúng tôi chỉ điều chỉnh một chút nội bộ". Ảnh: Asiaone Năm 1981, Thành Long - Lâm Phụng Kiều vừa gặp nhau đã cảm nắng đối phương. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ngoài Lâm Phụng Kiều, Thành Long còn say nắng Lâm Thanh Hà và Đặng Lệ Quân. Lý do Thành Long kết hôn với Lâm Phụng Kiều là cả hai có con chung Phùng Tổ Danh sinh năm 1982. Ảnh: Sina Khi mang thai, Lâm Phụng Kiều từ bỏ sự nghiệp đang trên đà pháp triển. Cũng vì yêu Thành Long, bà chấp nhận tính trăng hoa của chồng, thậm chí chuyện Thành Long có con với Ngô Ỷ Lợi năm 1999. Ảnh: Vietnamnet Lâm Phụng Kiều luôn một lòng chờ đợi Thành Long. "Bao năm qua, tôi là người vợ vô hình của anh ấy, chờ đợi Thành Long rất khổ", mỹ nhân họ Lâm chia sẻ. Ảnh: Vietnamnet "Với cha tôi, quan trọng nhất là công việc và các huynh đệ. Khi tôi còn nhỏ, nhà chỉ có tôi, mẹ và bảo mẫu. Trong đêm, tôi thường nghe tiếng mẹ khóc", con trai của Thành Long cho hay. Ảnh: Thời đại plus Sự hy sinh âm thầm của Lâm Phụng Kiều cho gia đình khiến Thành Long cảm động. Trên báo chí, tài tử nhiều lần gửi lời cảm ơn đến bà xã. “Tôi chưa từng nói anh yêu em với vợ nhưng tôi thường xuyên nói với vợ cảm ơn em. Ba chữ này tôi sẽ nói suốt cuộc đời này”, Thành Long nói. Năm 2017, Thành Long quay MV "Tình yêu đã già" để tặng Lâm Phụng Kiều. "Hồi trẻ, hôn nhân với tôi có cũng được mà không có cũng được. Bây giờ già rồi tôi mới thấy gia đình quý giá đến thế nào", Thành Long cho hay. Thành Long cũng từng nói: "Lâm Phụng Kiều có vị trí không thể thay thế được đối với tôi. Cô ấy tốt đến nỗi tôi chẳng tìm ra lý do nào để có thể rời bỏ cô ấy". Vào sinh nhật lần thứ 66 của Lâm Phụng Kiều vào năm 2019, Thành Long mời Châu Kiệt Luân biểu diễn ca khúc “Thank you forever” (tạm dịch: Mãi mãi biết ơn em). Xem video "Vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn sau 27 năm - Tài sản của họ chia thế nào". Nguồn VTV TSTC