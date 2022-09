Soi hiềm khích giữa Thùy Tiên và chị gái HH Đặng Thu Thảo

Mới đây, theo Zing, Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị Sở TT&TT TP.HCM xử phạt hành chính 2 chủ tài khoản Facebook thông tin thất thiệt gồm Donald Nguyễn và Đặng Thùy Trang - chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Ảnh: Vietnamnet Theo Thùy Tiên, 2 chủ tài khoản Donald Nguyễn và Đặng Thùy Trang đã có hành vi đăng hình ảnh, sử dụng hình ảnh của cô trái phép trên mạng xã hội, đồng thời có nhiều lời lẽ, từ ngữ ám chỉ, vu khống Thùy Tiên liên quan vụ môi giới mại dâm của Lê Hoàng Long mà Bộ Công an đang điều tra. Ảnh: Vietnamnet Mối quan hệ giữa Thùy Tiên và Thùy Trang vốn mâu thuẫn từ lâu. Năm 2019, Thùy Trang tố Thùy Tiên vay 1,5 tỷ đồng nhưng “chây lì” không chịu trả. Cụ thể, theo Thùy Trang, Thùy Tiên vay tiền đi thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Thỏa thuận được ký kết vào ngày 22/7/2017, thời hạn 1 năm Thùy Tiên phải trả hết. Phía Thùy Trang công khai giấy nợ với chữ ký và vân tay đầy đủ của Thùy Tiên. Ảnh: Phụ nữ pháp luật Thùy Tiên trả lời truyền thông rằng Thùy Trang có hứa hẹn sẽ hỗ trợ cô liên quan đến trang phục, son phấn trong quá trình dự thi Hoa khôi Nam Bộ nhưng thực thế không hỗ trợ gì. Cô còn khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền 1,5 tỷ đồng nào từ Thùy Trang. Về chữ ký và dấu vân tay trên bản hợp đồng, Thùy Tiên cho biết, cô đã thiếu hiểu biết và mất cảnh giác khi ký vào tờ giấy đó. Sau khi làm việc với luật sư, Thùy Tiên trình báo sự việc lên công an. Ảnh: FBNV Tháng 8/2021, khi Thùy Tiên chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2021, Thùy Trang khơi lại lùm xùm Thùy Tiên bị tố vay 1,5 tỷ không chịu trả. Thùy Trang viết trên trang cá nhân: "Nợ thì không trả thích thi thì chị để cho em thi. Hứa là cho em 1 giải giật nợ chuẩn kiểu lưu manh theo phong cách Thái nhé". Ảnh chụp màn hình Thùy Trang còn liên tục đăng tải status chê trang phục của Thùy Tiên tại cuộc thi. Chị gái Thu Thảo cho rằng Thùy Tiên mặc hở như Can Lộ Lộ. Ảnh chụp màn hình Sau khi Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Trang liên tục nói lời bóng gió. Ảnh: Công lý xã hội Đáng chú ý, vì ồn ào của Thùy Trang và Thùy Tiên, Thu Thảo bị nhiều cư dân mạng công kích, cho rằng giả tạo khi gửi lời chúc mừng Thùy Tiên đăng quang. Ảnh: FBNV Thu Thảo bức xúc cho rằng cô bị ném đá vô cớ. Trong livestream, nàng hậu chia sẻ: “Câu chuyện của chị hai Thảo với Thùy Tiên, Thảo không biết đến và Thảo cũng không can thiệp, nên mọi người phải sáng suốt với những gì mình làm, ai cũng có quan điểm riêng của mình”. Ảnh chụp màn hình Mâu thuẫn giữa Thùy Tiên và Thùy Trang dường như ngày càng căng thẳng. Mới đây, sau khi bị Thùy Tiên nhắc thẳng tên, Thùy Trang viết trên trang cá nhân: “Lần này có mở đầu thì ráng có kết thúc nha em. Lần này rõ ràng đừng để giống như lần trước, thưa kiện rần rần rồi đến khi có kết quả im hơi lặng tiếng nhé”. Ảnh: Công lý xã hội Chị gái Thu Thảo còn ra “tối hậu thư” với Thùy Tiên. “Lần trước sai một lần rồi, mình im lặng để cho kiếm tiền trả mình chứ không phải mình sợ đâu nhé. Lần này sai nữa là tự hiểu nha... Càng đụng đến tôi thông tin càng lộ nha. Tôi từng nói mượn tôi không trả, tôi cho trả nhiều hơn gấp n lần nha. Muốn yên ổn làm ăn thì trả tiền cho tôi, tôi không nhây nữa", Thùy Trang nhắn nhủ Thùy Tiên. Ảnh: FBNV Xem video "Thùy Tiên được các em vây quanh". Nguồn Sen Vàng

Mới đây, theo Zing, Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị Sở TT&TT TP.HCM xử phạt hành chính 2 chủ tài khoản Facebook thông tin thất thiệt gồm Donald Nguyễn và Đặng Thùy Trang - chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Ảnh: Vietnamnet Theo Thùy Tiên, 2 chủ tài khoản Donald Nguyễn và Đặng Thùy Trang đã có hành vi đăng hình ảnh, sử dụng hình ảnh của cô trái phép trên mạng xã hội, đồng thời có nhiều lời lẽ, từ ngữ ám chỉ, vu khống Thùy Tiên liên quan vụ môi giới mại dâm của Lê Hoàng Long mà Bộ Công an đang điều tra. Ảnh: Vietnamnet Mối quan hệ giữa Thùy Tiên và Thùy Trang vốn mâu thuẫn từ lâu. Năm 2019, Thùy Trang tố Thùy Tiên vay 1,5 tỷ đồng nhưng “chây lì” không chịu trả. Cụ thể, theo Thùy Trang, Thùy Tiên vay tiền đi thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Thỏa thuận được ký kết vào ngày 22/7/2017, thời hạn 1 năm Thùy Tiên phải trả hết. Phía Thùy Trang công khai giấy nợ với chữ ký và vân tay đầy đủ của Thùy Tiên. Ảnh: Phụ nữ pháp luật Thùy Tiên trả lời truyền thông rằng Thùy Trang có hứa hẹn sẽ hỗ trợ cô liên quan đến trang phục, son phấn trong quá trình dự thi Hoa khôi Nam Bộ nhưng thực thế không hỗ trợ gì. Cô còn khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền 1,5 tỷ đồng nào từ Thùy Trang. Về chữ ký và dấu vân tay trên bản hợp đồng, Thùy Tiên cho biết, cô đã thiếu hiểu biết và mất cảnh giác khi ký vào tờ giấy đó. Sau khi làm việc với luật sư, Thùy Tiên trình báo sự việc lên công an. Ảnh: FBNV Tháng 8/2021, khi Thùy Tiên chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2021, Thùy Trang khơi lại lùm xùm Thùy Tiên bị tố vay 1,5 tỷ không chịu trả. Thùy Trang viết trên trang cá nhân: "Nợ thì không trả thích thi thì chị để cho em thi. Hứa là cho em 1 giải giật nợ chuẩn kiểu lưu manh theo phong cách Thái nhé". Ảnh chụp màn hình Thùy Trang còn liên tục đăng tải status chê trang phục của Thùy Tiên tại cuộc thi. Chị gái Thu Thảo cho rằng Thùy Tiên mặc hở như Can Lộ Lộ. Ảnh chụp màn hình Sau khi Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Trang liên tục nói lời bóng gió. Ảnh: Công lý xã hội Đáng chú ý, vì ồn ào của Thùy Trang và Thùy Tiên, Thu Thảo bị nhiều cư dân mạng công kích, cho rằng giả tạo khi gửi lời chúc mừng Thùy Tiên đăng quang. Ảnh: FBNV Thu Thảo bức xúc cho rằng cô bị ném đá vô cớ. Trong livestream, nàng hậu chia sẻ: “Câu chuyện của chị hai Thảo với Thùy Tiên, Thảo không biết đến và Thảo cũng không can thiệp, nên mọi người phải sáng suốt với những gì mình làm, ai cũng có quan điểm riêng của mình”. Ảnh chụp màn hình Mâu thuẫn giữa Thùy Tiên và Thùy Trang dường như ngày càng căng thẳng. Mới đây, sau khi bị Thùy Tiên nhắc thẳng tên, Thùy Trang viết trên trang cá nhân: “Lần này có mở đầu thì ráng có kết thúc nha em. Lần này rõ ràng đừng để giống như lần trước, thưa kiện rần rần rồi đến khi có kết quả im hơi lặng tiếng nhé”. Ảnh: Công lý xã hội Chị gái Thu Thảo còn ra “tối hậu thư” với Thùy Tiên. “Lần trước sai một lần rồi, mình im lặng để cho kiếm tiền trả mình chứ không phải mình sợ đâu nhé. Lần này sai nữa là tự hiểu nha... Càng đụng đến tôi thông tin càng lộ nha. Tôi từng nói mượn tôi không trả, tôi cho trả nhiều hơn gấp n lần nha. Muốn yên ổn làm ăn thì trả tiền cho tôi, tôi không nhây nữa", Thùy Trang nhắn nhủ Thùy Tiên. Ảnh: FBNV Xem video "Thùy Tiên được các em vây quanh". Nguồn Sen Vàng