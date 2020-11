Soi hậu trường tổng duyệt chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Đương kim Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy có mặt từ sớm để tổng duyệt cho đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Tiểu Vy diện trang phục trẻ trung, năng động. Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 Phương Nga cũng có mặt trên sân khấu để tổng duyệt. Thúy An tập luyện cho đêm chung kết trước khi kết thúc nhiệm kỳ 2 năm là á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Tiểu Vy, Phương Nga và Thúy An tổng duyệt đồng diễn. Tiểu Vy, Phương Nga và Thúy An sẽ kết hợp với Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020 đồng diễn nhảy chào sân. Ca khúc mở màn đêm chung kết do Á hậu Kiều Loan và PB Live Band biểu diễn. Kiều Loan khoe eo con kiến trong buổi tổng duyệt. Dàn ca sĩ Dương Triệu Vũ, Minh Tuyết, Hoàng Thùy Linh cũng có mặt từ sớm, tập luyện chu đáo cho phần trình diễn. Hoàng Thùy Linh sẽ trình diễn trong màn thời trang áo dài. Minh Tuyết song ca cùng Dương Triệu Vũ trong đêm chung kết. 2 ca sĩ thể hiện liên khúc "Em về tinh khôi" và Gương thần" ở phần thi trang phục dạ hội. Dương Triệu Vũ tham gia tổng duyệt cho đêm chung kết. Giám đốc âm nhạc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 - Phúc Bồ đã sáng tác ca khúc mới độc quyền dành tặng cho cuộc thi và khán giả. 3 MC của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam gồm Hoa hậu Lương Thùy Linh, Danh Tùng và Vũ Mạnh Cường. Xem video "Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trình diễn áo dài". Nguồn Zing

Đương kim Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy có mặt từ sớm để tổng duyệt cho đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Tiểu Vy diện trang phục trẻ trung, năng động. Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 Phương Nga cũng có mặt trên sân khấu để tổng duyệt. Thúy An tập luyện cho đêm chung kết trước khi kết thúc nhiệm kỳ 2 năm là á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Tiểu Vy, Phương Nga và Thúy An tổng duyệt đồng diễn. Tiểu Vy, Phương Nga và Thúy An sẽ kết hợp với Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020 đồng diễn nhảy chào sân. Ca khúc mở màn đêm chung kết do Á hậu Kiều Loan và PB Live Band biểu diễn. Kiều Loan khoe eo con kiến trong buổi tổng duyệt. Dàn ca sĩ Dương Triệu Vũ, Minh Tuyết, Hoàng Thùy Linh cũng có mặt từ sớm, tập luyện chu đáo cho phần trình diễn. Hoàng Thùy Linh sẽ trình diễn trong màn thời trang áo dài. Minh Tuyết song ca cùng Dương Triệu Vũ trong đêm chung kết. 2 ca sĩ thể hiện liên khúc "Em về tinh khôi" và Gương thần" ở phần thi trang phục dạ hội. Dương Triệu Vũ tham gia tổng duyệt cho đêm chung kết. Giám đốc âm nhạc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 - Phúc Bồ đã sáng tác ca khúc mới độc quyền dành tặng cho cuộc thi và khán giả. 3 MC của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam gồm Hoa hậu Lương Thùy Linh, Danh Tùng và Vũ Mạnh Cường. Xem video "Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trình diễn áo dài". Nguồn Zing