Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020: Ai sẽ đăng quang?

Đỗ Thị Hà là thí sinh được nhiều khán giả dự đoán sẽ đăng quang trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Chân dài đến từ Thanh Hóa được đánh giá cao về nhan sắc, học vấn và phong độ suốt cuộc thi. Đỗ Thị Hà có gương mặt đẹp, sáng sân khấu, vóc dáng cân đối, gợi cảm. Cô hiện là sinh viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước chung kết, Đỗ Thị Hà lọt top 5 Người đẹp biển và Người đẹp thời trang, cho thấy kỹ năng catwalk và hình thể của cô ghi điểm với ban giám khảo. Theo Thể thao văn hóa, một số nhà thiết kế Việt đánh giá cao Đỗ Thị Hà. NTK Hà Thẩm Tiến cho biết, Đỗ Thị Hà có thân hình chuẩn, thần thái và kỹ năng tốt. NTK Huỳnh Bảo Toàn và Phạm Sĩ Toàn chia sẻ, Đỗ Thị Hà có sự thể hiện ổn định, có thể đi đường dài. Nguyễn Lê Ngọc Thảo cũng được đánh giá cao. Cô sở hữu gương mặt sắc sảo, hình thể quyến rũ. Ngoài ra, phong cách trình diễn của Ngọc Thảo khá chuyên nghiệp. Trước chung kết, cô đạt thành tích top 5 Người đẹp biển và top 5 Người đẹp thời trang. Không thể phủ nhận vẻ ngoài cùng kĩ năng sân khấu của Ngọc Thảo. Một số ý kiến cho rằng nếu có ngoại ngữ và kỹ năng trả lời phỏng vấn tốt, học trò của Võ Hoàng Yến sẽ có thêm cơ hội lọt top 3 Hoa hậu Việt Nam để đi thi quốc tế. Nguyễn Thị Thu Phương từng đăng quang Người đẹp Kinh Bắc 2019 và lọt top 5 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Vì vậy, cô không phải là gương mặt mới khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020. Một số khán giả xem đây là một bất lợi nhưng Thu Phương vẫn nổi bật hơn trong dàn ứng viên. Thu Phương sở hữu số đo ba vòng gợi cảm 82 - 62 - 92, chiều cao 1m75. Với kinh nghiệm thi nhan sắc, Người đẹp Kinh Bắc 2019 trình diễn tốt trong các phần thi phụ. Khán giả chờ đợi trong chung kết, Thu Phương sẽ bứt phá. Lê Hoàng Bảo Trâm là một ẩn số khó đoán trong chặng đua cuối cùng của Hoa hậu Việt Nam năm nay. Thí sinh này có học vấn tốt. Cô tốt nghiệp Đại học Drexel (Mỹ), có khả năng ngoại ngữ nên có thể là sự lựa chọn phù hợp nếu đại diện Việt Nam thi quốc tế. Bảo Trâm được xem là một trong những thí sinh có gương mặt đẹp nhất. Cô hiện tại có chiều cao 1m71, số đo ba vòng 77-59-93. Trước chung kết, Bảo Trâm đạt thành tích top 5 Người đẹp tài năng với tiết mục thuyết trình Anh - Việt. Một ẩn số khó đoán khác là Nguyễn Lê Bảo Ngọc. Cô là thí sinh cao nhất (1m84), có vòng 1 khủng nhất (87cm) và sở hữu vòng 3 là 96cm - lớn nhất trong dàn ứng viên năm nay. Các kỹ năng của Bảo Ngọc chưa xuất sắc nhưng cô có gương mặt sáng sân khấu. Doãn Hải My có bất lợi là chiều cao 1m67 khi thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy nhiên, cô lại có học vấn tốt (tiếng Anh IELTS 7.0, thành thạo tiếng Trung), gương mặt xinh đẹp. Trước chung kết, thành tích của Doãn Hải My là top 5 Người đẹp tài năng. Phạm Thị Phương Quỳnh có hình thể đẹp. Chân dài sở hữu chiều cao 1m74, số đo ba vòng 78 - 62 - 94. Ở phần thi Người đẹp biển, Phương Quỳnh lọt top 5. Nhiều khán giả cho rằng trong chung kết, người đẹp đến từ Đồng Nai cần thể hiện nổi bật so với dàn thí sinh để tiến xa. Huỳnh Nguyễn Mai Phương có học vấn tốt. Cô đạt 6.5 IELTS từ khi còn là học sinh lớp 11. Khi mới bước vào Hoa hậu Việt Nam 2020, Mai Phương gặp bất lợi về kỹ năng trình diễn. Tuy nhiên, cô đang dần hoàn thiện. Trước chung kết, cô lọt top 5 Người đẹp Du lịch và Người đẹp tài năng. Khán giả dự đoán các thí sinh như Vũ Quỳnh Trang, Phù Bảo Nghi, Nguyễn Hà My, Bùi Thị Thanh Nhàn, Lê Trúc Linh, Phạm Ngọc Phương Anh, Nguyễn Thị Cẩm Đan, Nguyễn Thị Bích Thùy, Lê Thị Tường Vy... cũng sẽ tiến xa trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Xem video "Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trình diễn áo dài". Nguồn Zing

