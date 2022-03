Soi đường tình của mỹ nhân “Vườn sao băng” Đại S vừa tái hôn

Từ Hy Viên ( Đại S) tái hôn với nam nghệ sĩ người Hàn Quốc - Koo Jun Yup (DJ Koo). Hơn 20 năm trước, cả hai hẹn hò. Mối tình kéo dài khoảng 1 năm thì tan vỡ do lịch trình làm việc bận rộn và khoảng cách địa lý. Ảnh: Dân Trí DJ Koo chia sẻ, sau khi biết Đại S ly hôn Uông Tiểu Phi năm 2021, anh tìm lại số liên lạc cũ và may mắn, Đại S vẫn chưa đổi số. Theo truyền thông Hàn Quốc, DJ Koo và Đại S đăng ký kết hôn vào tháng 3/2022, dự định không làm đám cưới. Ảnh: Dân Trí Đại S có cuộc hôn nhân đầy ồn ào với Uông Tiểu Phi. Cả hai quyết định kết hôn sau 4 lần gặp gỡ chỉ trong 20 ngày quen nhau. Từng có tin đồn Đại S là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ giữa Uông Tiểu Phi và An Dĩ Hiên. Ảnh: Vietnamnet Đại S chịu áp lực lớn về việc sinh con nối dõi cho gia tộc họ Uông. Bà Trương Lan - mẹ chồng của Từ Hy Viên từng tuyên bố: "Không đẻ được thì ly hôn. Chuyện rất đơn giản". Đến năm 2014, Đại S sinh con gái đầu lòng. 2 năm sau, cô sinh con trai. Ảnh: Vietnamnet Khi Uông Tiểu Phi kinh doanh không thuận lợi, Đại S trở lại làng giải trí. Trong khi nữ diễn viên vất vả làm việc, Uông Tiểu Phi lộ ảnh tiệc tùng bên nhiều người đẹp ở quán bar. Anh thậm chí có bài đăng phàn nàn việc vợ chỉ ở nhà chăm con, không đi làm. Ảnh: Vietnamnet Đại S đệ đơn ly hôn vào tháng 11/2021, chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm với Uông Tiểu Phi. Ảnh: Người lao động Khi chưa quen biết Uông Tiểu Phi, Đại S hẹn hò Châu Du Dân. Cả hai biết nhau trên phim trường “Vườn sao băng” năm 2001. Năm 2005, cặp đôi công khai hẹn hò. Ảnh: Dân Trí Năm 2008, Đại S và Châu Du Dân chia tay. Có tin đồn Châu Du Dân kiểm soát Từ Hy Viên quá mức là nguyên nhân khiến chuyện tình cảm của cặp đôi “chị em” rạn nứt. Ảnh: Dân Trí Trước Châu Du Dân, Đại S hẹn hò Lam Chính Long. Nam diễn viên là bạn diễn của Đại S trong bộ phim “Vườn sao băng” năm 2001. Chuyện tình này của Đại S kéo dài chỉ 4 năm. Ảnh: Người lao động Lam Chính Long cho biết, Đại S không thích gia đình anh và đó là một trong những lý do khiến hai người nói lời chia tay. Lam Chính Long xuất thân từ một gia đình bình thường còn Đại S sinh ra trong một gia đình khá giả. Ảnh: Người lao động Lam Chính Long rất sốc khi Đại S vội vã đến với Châu Du Dân sau khi chia tay anh. Tình cũ của Đại S cho hay, anh từng bị trầm cảm và thậm chí nghĩ tới chuyện tự vẫn vì không thể quên mối tình cũ. Ảnh: Khám phá Xem video "Từ Hy Viên và chồng cũ tham gia show truyền hình". Nguồn Vietnamnet

Từ Hy Viên ( Đại S) tái hôn với nam nghệ sĩ người Hàn Quốc - Koo Jun Yup (DJ Koo). Hơn 20 năm trước, cả hai hẹn hò. Mối tình kéo dài khoảng 1 năm thì tan vỡ do lịch trình làm việc bận rộn và khoảng cách địa lý. Ảnh: Dân Trí DJ Koo chia sẻ, sau khi biết Đại S ly hôn Uông Tiểu Phi năm 2021, anh tìm lại số liên lạc cũ và may mắn, Đại S vẫn chưa đổi số. Theo truyền thông Hàn Quốc, DJ Koo và Đại S đăng ký kết hôn vào tháng 3/2022, dự định không làm đám cưới. Ảnh: Dân Trí Đại S có cuộc hôn nhân đầy ồn ào với Uông Tiểu Phi. Cả hai quyết định kết hôn sau 4 lần gặp gỡ chỉ trong 20 ngày quen nhau. Từng có tin đồn Đại S là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ giữa Uông Tiểu Phi và An Dĩ Hiên. Ảnh: Vietnamnet Đại S chịu áp lực lớn về việc sinh con nối dõi cho gia tộc họ Uông. Bà Trương Lan - mẹ chồng của Từ Hy Viên từng tuyên bố: "Không đẻ được thì ly hôn. Chuyện rất đơn giản". Đến năm 2014, Đại S sinh con gái đầu lòng. 2 năm sau, cô sinh con trai. Ảnh: Vietnamnet Khi Uông Tiểu Phi kinh doanh không thuận lợi, Đại S trở lại làng giải trí. Trong khi nữ diễn viên vất vả làm việc, Uông Tiểu Phi lộ ảnh tiệc tùng bên nhiều người đẹp ở quán bar. Anh thậm chí có bài đăng phàn nàn việc vợ chỉ ở nhà chăm con, không đi làm. Ảnh: Vietnamnet Đại S đệ đơn ly hôn vào tháng 11/2021, chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm với Uông Tiểu Phi. Ảnh: Người lao động Khi chưa quen biết Uông Tiểu Phi, Đại S hẹn hò Châu Du Dân. Cả hai biết nhau trên phim trường “Vườn sao băng” năm 2001. Năm 2005, cặp đôi công khai hẹn hò. Ảnh: Dân Trí Năm 2008, Đại S và Châu Du Dân chia tay. Có tin đồn Châu Du Dân kiểm soát Từ Hy Viên quá mức là nguyên nhân khiến chuyện tình cảm của cặp đôi “chị em” rạn nứt. Ảnh: Dân Trí Trước Châu Du Dân, Đại S hẹn hò Lam Chính Long. Nam diễn viên là bạn diễn của Đại S trong bộ phim “Vườn sao băng” năm 2001. Chuyện tình này của Đại S kéo dài chỉ 4 năm. Ảnh: Người lao động Lam Chính Long cho biết, Đại S không thích gia đình anh và đó là một trong những lý do khiến hai người nói lời chia tay. Lam Chính Long xuất thân từ một gia đình bình thường còn Đại S sinh ra trong một gia đình khá giả. Ảnh: Người lao động Lam Chính Long rất sốc khi Đại S vội vã đến với Châu Du Dân sau khi chia tay anh. Tình cũ của Đại S cho hay, anh từng bị trầm cảm và thậm chí nghĩ tới chuyện tự vẫn vì không thể quên mối tình cũ. Ảnh: Khám phá Xem video "Từ Hy Viên và chồng cũ tham gia show truyền hình". Nguồn Vietnamnet