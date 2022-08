Soi đường tình của Á hậu Mâu Thủy vừa được bạn trai cầu hôn

Mới đây, Á hậu Mâu Thủy đăng tải hình ảnh được bạn trai cầu hôn. Cô chia sẻ với Vietnamnet, bản thân đã đính hôn. Ảnh: FBNV Mâu Thủy và bạn trai dự kiến đăng ký kết hôn trong năm nay và làm đám cưới vào năm 2023. Nàng á hậu hiện tại chưa công khai danh tính nửa kia. Ảnh: SaostarMâu Thủy từng yêu một chàng trai giấu mặt trong 8 năm. Người đàn ông này hơn Mâu Thủy 2 tuổi. Ảnh: Zing Mâu Thủy và người yêu 8 năm từng cùng tham gia học đào tạo người mẫu nhưng sau đó chỉ có Mâu Thủy theo đuổi nghề còn nửa kia của cô chuyển sang kinh doanh. Ảnh: Vietnamnet Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet năm 2019, Mâu Thủy cho biết, bạn trai không hề lãng mạn, không biết cách an ủi hay nói những lời ngọt ngào nhưng lại rất chân thật. Ảnh: FBNV Mâu Thủy và người yêu độc lập hoàn toàn về tài chính, chỉ dành cho nhau những món quà trong dịp sinh nhật hay Valentine. Cả hai cũng có rất ít thời gian gặp nhau vì phải tập trung cho công việc riêng. Ảnh: FBNV Năm 2020, Mâu Thủy quyết định chia tay vì người yêu mua giày nhầm size cho cô. Ảnh: FBNV Nàng á hậu chia sẻ: “Tôi quyết định chia tay vì anh ấy tặng tôi đôi giày sai size. Tôi thấy lý do này chẳng ngớ ngẩn chút nào bởi quen nhau đã 8 năm mà mua giày còn sai size thì không còn gì để nói. Mua giày đúng hay sai size, thể hiện sự quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của hai người dành cho nhau”. Ảnh: FBNV Năm 2016, Mâu Thủy vướng nghi vấn hẹn hò rapper Tiến Đạt. Tuy nhiên á hậu khẳng định cả hai chỉ là bạn bè bình thường. Ảnh: Zing Mâu Thủy chia sẻ trên Zing về tin đồn tình cảm với Tiến Đạt: “Thực sự tôi cảm thấy hơi khó chịu. Hai người chỉ là bạn bè bình thường. Mình là con gái, khi đi chơi có người sẵn sàng chở nên cảm thấy rất vui và an toàn. Nhưng mọi người lại xây dựng câu chuyện sai vấn đề”. Ảnh: FBNV Xem video "Mâu Thủy nói Mai Phương Thúy có xét nghiệm dương tính". Nguồn Mâu Thủy

