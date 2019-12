Soi đời tư của BTV Hữu Bằng đi chân trần khi dẫn sóng VTV

Tối ngày 16/12, trong chương trình Thời sự 19h của VTV, BTV Hữu Bằng gây chú ý khi để lộ hình ảnh đi chân trần. Hữu Bằng là một trong những biên tập viên của chương trình Thời sự 19h. Với lối dẫn tự nhiên, anh được nhiều khán giả yêu mến. BTV Hữu Bằng rất kín tiếng về đời tư vì vậy những chia sẻ về tổ ấm của anh luôn thu hút sự quan tâm của khán giả. Hữu Bằng không để lộ hình ảnh vợ và con trai cũng như kiệm lời về hai người thân yêu. Trong lần hiếm hoi chia sẻ về tổ ấm nhỏ, Hữu Bằng cho biết, vợ của anh không bao giờ xem các chương trình anh dẫn. Về con trai, nam MC rất thân với con.MC Hữu Bằng thích nhất là đi du lịch với con, chơi với con. Nam MC của Thời sự 19h chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, anh hay được con trai bênh. "Ví dụ chẳng may bố đi uống rượu về hơi quá chén, mẹ than nồng nặc mùi rượu, thằng bé sẽ bảo: “Làm gì có mùi rượu. Mùi rượu ở hết ngoài quán rồi”, sau đó thì ôm chặt lấy bố", Hữu Bằng hạnh phúc kể. Trong cuộc phỏng vấn với VOV, Hữu Bằng tiết lộ con trai không thích nghề của bố. "Cậu nhóc luôn than phiền: “Cái nghề gì mà thứ bảy, chủ nhật cũng phải đi làm", nam MC cho hay. BTV Hữu Bằng cho biết, anh là người khá trọng tình cảm gia đình và điều quan trọng nhất là con cái. Có thể thấy rằng nam MC của Thời sự 19h là ông bố cuồng con. Mời quý độc giả xem video "Quang Minh - Gương Mặt BTV - Ấn Tượng VTV". Nguồn VTV

